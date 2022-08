Lo United piomba su Casemiro. Un'ipotesi lanciata ieri dai media inglesi che sta però trovando riscontro anche da fonti spagnole. La BBC ha rilanciato questa mattina sulla ricca proposta del club di Manchester al brasiliano: si parla di 20 milioni di euro a stagione, il doppio dell'attuale ingaggio percepito in Spagna. Il Real Madrid valuta il suo cartellino intorno ai 60 milioni di euro.

Il Real Madrid apre alla cessione

Secondo alcune ricostruzioni, ieri sera si sarebbe tenuto un summit a Madrid tra il giocatore e la dirigenza del Real. La società ha voluto chiarire che non ha la necessità di cedere il centrocampista, ma verrà data la priorità alla volontà del giocatore. Dal canto suo Casemiro starebbe valutando la proposta, lui che ormai conta 7 stagioni con i Blancos con i quali ha vinto una serie infinita di trofei e potrebbe considerare chiuso il suo ciclo nel club.

Ancelotti: "Cresciuti molto, ma possiamo migliorare ancora"

Il successore è Bruno Guimaraes

Nelle prossime ore Casemiro avrà un confronto con Carlo Ancelotti per prendere la decisione definitiva. Lo United ha virato sul brasiliano dopo non aver avuto alcun segnale di avanzamento nella trattativa con Franckie De Jong. Intanto il Real Madrid guarda al possibile sostituto: secondo AS, l'obiettivo è Bruno Guimaraes del Newcastle valutato 100 milioni dal club inglese.

