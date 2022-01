Out per infortunio da novembre, ci si chiede quanto tempo rimanga ai tifosi del Manchester United per godersi. Il centrocampista francese, infatti, con l'inizio del calciomercato , è ora libero di trovare un nuovo accordo con qualsiasi club per la prossima stagione. Pogba ha il contratto in scadenza e, attualmente, non c'è nessun spiraglio per la sua permanenza ai. Sentito l'allenatore, al momento, il rinnovo non è una priorità, ma il tempo scorre...