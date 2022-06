Nuovi dettagli sul caso Manolo Portanova, accusato di Nelle ultime ore, Portanova ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato nel processo datato 21 giugno 2022 e rischierebbe dagli 8 fino a 14 anni di carcere. In merito a questa triste vicenda, ha parlato il legale del giocatore Gabriele Bordoni che, alla Gazzetta dello Sport, ha spiegato: "Non abbiamo pensato alla scelta del rito abbreviato come se si trattasse di un paracadute. Noi vogliamo che la vicenda venga chiarita nei dettagli così da uscire innocenti dal processo. , accusato di stupro di gruppo da una ragazza universitaria. Il fatto sarebbe accaduto circa un anno fa, in un'abitazione privata a Siena e coinvolgerebbe appunto il calciatore del Genoa, un suo amico, un parente ed una quarta persona (minorenne) che sarà giudicata dal Tribunale dei minori di Firenze.nel processo datato 21 giugno 2022 e rischierebbe dagli 8 fino a 14 anni di carcere. In merito a questa triste vicenda, ha parlato il legale del giocatore Gabriele Bordoni che, alla, ha spiegato:

In questo modo semmai c’è la volontà di evitare nuove sofferenze a tutti i soggetti coinvolti, i ragazzi e la ragazza, come sarebbe avvenuto nei tempi e nei modi di un processo pubblico che crea afflizione per tutti. Parliamo fra l’altro di soggetti tutti molto giovani. C’è un interesse mediatico comprensibilmente superiore alla vicenda trattandosi di un giocatore di calcio. L’abbreviato offre invece tempi e modi più consoni. Ci sono ancora un paio di cose che devono essere chiarite, e quello che ancora manca lo andremo a introdurre nella prossima udienza".

