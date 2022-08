Secondo quanto riportato da TMW il centrale svizzero di origini nigeriane Manuel Akanji sarebbe stato messo fuori rosa dal Borussia Dortmund. L'ex-difensore centrale del Basilea ha infatti il contratto in scadenza nel 2023 ed i gialloneri hanno chiaramente manifestato l'intenzione di venderlo in questa finestra di mercato per evitare di perderlo a zero nel prossimo giugno.

Ad

Numerosi i club interessati, soprattutto in Serie A. L'Inter di Simone Inzaghi sembra infatti in pole position per assicurarsi le prestazioni del centrale svizzero, a lungo seguito da Marotta ed Ausilio nelle scorse settimane. Il tecnico nerazzurro avrebbe richiesto un ultimo profilo per completare il pacchetto arretrato che in questo momento vede soltanto Danilo D'Ambrosio e Federico Dimarco come valide alternative ai tre centrali titolari. . Il tecnico nerazzurro avrebbe richiesto un ultimo profilo per completare il pacchetto arretrato che in questo momento vede soltanto Danilo D'Ambrosio e Federico Dimarco come valide alternative ai tre centrali titolari.

Calciomercato Ruiz si accorda col PSG: il Napoli vuole soldi e Keylor Navas UN' ORA FA

Lugano-Inter, la gioia di Lautaro Martinez e D'Ambrosio Credit Foto Getty Images

L'Inter ne offre 10, con la speranza che sul finire della sessione di mercato le richieste dei tedeschi possano addolcirsi. I nerazzurri stanno tenendo d'occhio il classe '95 anche in caso di Il Borussia chiede attualmente 20 milioni di euro per il giocatore.I nerazzurri stanno tenendo d'occhio il classe '95 anche in caso di eventuale partenza dello slovacco Milan Skriniar , per cui il PSG sembra esser tornato alla carica negli ultimi giorni. Marotta vigila, in attesa che le pieghe e gli andamenti del mercato possano illuminare sul giusto prezzo per il centrale giallonero.

Arrivabene: "Bremer soffiato all'Inter? Il mercato è aperto"

Calciomercato Il PSG ritorna all'attacco per Skriniar, Juve-Morata addio 6 ORE FA