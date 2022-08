La Premier League si conferma scatenata in questa finestra di calciomercato: l'ultimo colpo a sensazione lo mette insieme il Chelsea, che ha appena annunciato sui propri canali ufficiali l'arrivo di Marc Cucurella, ormai ex difensore del Brighton. Sono le cifre a far strabuzzare gli occhi perché - come riporta l'esperto di mercato Fabrizio Romano - i Blues verseranno nelle casse del Brighton la bellezza di 65 milioni di euro fissi, più 8 di bonus eventuali.

Thomas Tuchel proprio nella conferenza pre-partita di oggi ha parlato del possibile, ormai certo, arrivo di Cucurella:

"Per Cucurella non è ancora finita. Le pratiche burocratiche sono in corso, speriamo di poterle finire prima di mezzogiorno. Marc è un giocatore fantastico, giovane, molto intelligente e mobile. Ecco perché speriamo che tutto vada a buon fine. Il suo arrivo può aiutare Chilwell a sfuggire dalla pressione di 'dover fare assist'. Abbiamo Marcos Alonso, Kenedy ed Emerson, ma speriamo che Marc possa essere un'opzione. Aubamenyang? Non commenteremo ulteriormente, molti nomi vengono rivelati dalla stampa, alcuni su cui lavoriamo, altri che sono solo speculazioni".

Chi è Cucurella

Nato ad Alella, in Catalogna, nel 1998, Cucurella è un mancino naturale in grado di ricoprire tutti i ruoli della fascia sinistra: cresciuto nell'Espanyol è passato poi al Barcellona, dove ha fatto tutta la trafila delle giovanili, fino ad esordire in prima squadra - dopo le esperienze in prestito all'Eibar e al Getafe. Ancora Getafe, dove colleziona un'intera stagione di protagonista, prima di passare al Brighton per 18 milioni di euro. In Inghilterra Marc esplode definitivamente, attirando l'attenzione dei top club: il Brighton respinge un'offerta di 30 milioni di sterline del City ma non può dire di no a quella di 50 del Chelsea. Cucurella gioca principalmente come esterno nei 5 di centrocampo a tutta fascia, ma sa adattarsi anche in una difesa a 4 o anche come trequartista esterno, in fase d'attacco.

