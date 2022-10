Dopo l'addio di Marcelo Gallardo, rimasto alla guida dei Millonarios per 8 anni, il River Plate ha fatto partire il casting per il nuovo allenatore. Il patron Jorge Pablo Brito ha contattato Marcelo Bielsa per sostituire un allenatore così importante ma, secondo Tuttomercatoweb, l'ex allenatore del Marsiglia e dell'Athletic avrebbe rifiutato questa offerta. Il perché? Bielsa non vuole allenare nessun altro club che non sia il Newell's Old Boys, società che lo ha lanciato prima da calciatore (nel 1977) e poi da allenatore (nel 1990).

Vélez Sarsfield nel 1997, ma questa decisione del “Loco” arriva dopo che il Newell's Old Boys ha intitolato il nome dello stadio in suo onore nel 2009, l'Estadio Marcelo Bielsa. Bielsa che resterà quindi senza squadra ancora per un po' di tempo, dopo essere stato In realtà Bielsa ha già allenato un altro club in Argentina, ilnel 1997, ma questa decisione del “Loco” arriva dopo che il Newell's Old Boys ha intitolato il nome dello stadio in suo onore nel 2009, l'. Bielsa che resterà quindi senza squadra ancora per un po' di tempo, dopo essere stato esonerato dal Leeds nel febbraio scorso

