Il gong finale del calciomercato ha suonato nella serata del 1° settembre, ma le società non hanno ancora smesso di muoversi: infatti, sulle scrivanie delle dirigenze, continua a snodarsi il calciomercato degli svincolati. Uno dei nomi più caldi, in questo senso, è stato finalmente tolto dal banco. Marcelo, che in estate aveva detto addio al Real Madrid, ha finalmente trovato una nuova casa. I greci dell'Olympiacos hanno annunciato il suo ingaggio: il brasiliano ha firmato un accoro annuale, con l'opzione di prolungamento per un altro anno.

Ad

Durante la sessione di mercato estiva, il suo nome era stato accostato ad alcune squadre italiane: il Monza e la Lazio, ad un certo punto, sembravano ben posizionate per strappare un accordo con l'ex madridista. Il destino però, ha separato Marcelo dal campionato italiano. In Grecia, è pronto a trovare nuovi stimoli e nuove sfide.

Calciomercato Premier d'oro: ha speso più del doppio degli altri. E il Nottingham... 11 ORE FA

L'ANNUNCIO DELL'OLYMPIACOS

Il PAE Olympiacos annuncia l'acquisto di una leggenda del calcio, Marcelo, che indosserà la maglia biancorossa.

Nato il 12 maggio 1988, la superstar 34enne ha fatto parte del Real Madrid dal 2006 fino a questa stagione. In quei 16 anni ha collezionato 546 presenze con la squadra spagnola ed è diventato uno dei migliori calciatori della storia, ma anche quello con più trofei (25). Ha vinto cinque Champions League, sei campionati, quattro Mondiali per club, tre Supercoppe europee, due Copa del Rey e cinque Supercoppe spagnole.

Con il Real ha segnato 38 gol, di cui uno nella finale di Champions League 2014 contro l'Atlético. Con la nazionale brasiliana, ha giocato 58 volte con sei gol, ha disputato due Mondiali (2014, 2018) e vinto la Confederations Cup (2013). Prima di firmare per il Real Madrid ha giocato per il Fluminense.

Marcelo saluta il Real Madrid e non trattiene l’emozione

Calciomercato Balotelli: "La mia nomea? Alcuni errori miei e tante chiacchiere" 11 ORE FA