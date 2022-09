Per SuperMario pronto un contratto biennale da tre milioni a stagione e la possibilità di essere il giocatore-simbolo del club. Nuova avventura per Mario Balotelli. L'attaccante azzurro, dopo l'addio all'Adana Demirspor seguito al violento litigio con Vincenzo Montella , è approdato al Sion, squadra attualmente al quinto posto della Super League, la massima serie svizzera.a stagione e la possibilità di essere il giocatore-simbolo del club.

“Non mi considero una star. - spiega Balotelli nella conferenza di presentazione - Mi è piaciuto il modo con cui si sono approcciati, sono contento di poter giocare in una lega che non conosco, vicino a casa mia, in un Paese che ti lascia vivere più tranquillamente rispetto ad altri. Fin dal primo colloquio ero sicuro al 98% di giocare per il Sion. L’Adana? Volevo andarmene, ma tutte le parti hanno dovuto trovare gli accordi giusti. Non è mai facile quando hai un contratto...”.

Mario Balotelli Credit Foto Getty Images

Il centravanti troverà Paolo Tramezzani come tecnico nella sua nuova avventura: “Sono contento che ci sia lui, contrariamente alla credenza popolare sono andato d’accordo con quasi tutti gli allenatori che ho avuto. Non lo conosco ma mi è subito piaciuta la sua personalità. È da un po’ che non vinco uno scudetto con i miei club, sarebbe bello vincere ancora qualcosa”.

SuperMario, nel finale di conferenza, ha poi voluto chiarire quelle che per lui sono le cause della cattiva reputazione che si porta dietro da anni in ogni nuovo club in cui approda:“Deriva da alcuni errori da parte mia e da molte chiacchiere da parte di persone che non conosco. Sono sempre io e le persone che mi amano sanno chi sono”. Tutto pronto dunque. La nuova avventura potrebbe iniziare già sabato contro il Basilea.

