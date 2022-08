Mario Rui ha parlato delle Lo so, sono di parte, ma per me è il più forte di tutti i tempi. Sono convinto che si eslterebbe a giocare per la nostra gente, che si sta innamorando di questa squadra nonostante la partenza dei big". In una intervista a Radio Kiss Kiss Napoli , il terzino sinistro azzurroha parlato delle clamorose voci di mercato riguardanti Cristiano Ronaldo : "".

Ad

Mario Rui (Napoli) durante Napoli-Monza, Serie A 2022-2023. Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

Serie A Formazioni tipo Serie A: come giocheranno e i titolari delle 20 squadre 12/07/2022 ALLE 15:45

Napoli, Mario Rui: "Cristiano Ronaldo non può che esaltarsi in certi ambienti"

E ancora: "Un giocatore della sua qualità può giocare ovunque. So che si esalta in questi ambienti e viene fuori alla grande. Poi le chiacchiere le lascio agli altri, vediamo come andrà a finire questa storia. Io sono un suo tifoso e sono sicuro che tutto lo spogliatoio lo accoglierebbe al meglio". Infine, una battuta alla domanda: "Ma a Napoli, CR7 dove vivrebbe, al Maschio Angioino?", "Ha una famiglia, non penso gli basterebbe", se la ride Mario Rui".

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Calciomercato Tabellone Calciomercato Serie A 2022/2023: acquisti e cessioni 03/06/2022 ALLE 22:46