Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Ad

Juve, c'è anche Martial

Calciomercato Juve, vice Vlahovic cercasi: da Morata a Depay, chi serve ad Allegri? 2 ORE FA

Nel toto vice-Vlahovic spunta anche il nome di Anthony Martial, attaccante del Manchester United in uscita dai Red Devils. Secondo la Gazzetta dello Sport c'è da seguire anche questa pista legata al calciatore francese. Si tratta per un prestito per il giocatore appena rientrato a Manchester dopo la parentesi non esaltante a Siviglia. Dialogo continuo tra gli agenti del giocatore e la Juventus

La nostra opinione: Posto che una reale trattativa ancora non è stata imbastita, ecco un vecchio pallino della Juventus e dell'intero calcio italiano. Scoccherà davvero l'ora del suo approdo nel Belpaese? Trattasi di scommessa: le qualità non si discutono, quelle tecniche, ma il ragazzo classe 1995 ha segnato la miseria di 5 gol nelle ultime sue tre parentesi. Pista che scalda fino a un certo punto.

Napoli, Kepa per la porta

C'è un nome di lusso per la porta del Napoli: si tratta di Kepa Arrizabalaga, estremo difensore del Chelsea. Secondo il Corriere dello Sport l'accordo per il portiere spagnolo sarebbe stato raggiunto sulla base di un prestito con diritto di riscatto. C'è il sì del Chelsea disposto ad accollarsi il 75% dell'ingaggio.

La nostra opinione: Dopo la dipartita del titolarissimo Ospina non convince del tutto l'ipotesi di affidare la porta ad Alex Meret e non a caso il Napoli si sta guardando in giro. Kepa è un profilo internazionale ma occhio al suo curriculum: 11 presenze nelle ultime due stagioni di Premier League non sono il massimo, indice delle tante difficoltà sperimentate dall'ex numero uno Blues. È una scommessa, a cifre e condizioni comunque estremamente interessanti.

Toro su Miranchuk

È ancora il mercato del Torino di mister Ivan Juric a tenere banco, a margine della clamorosoa rissa col ds Vagnati. Secondo Tuttosport sarebbe quasi fatta per l'arrivo in granata del trequartista dell'Atalanta Aleksej Miranchuk: si tratta sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 12 milioni di euro.

La nostra opinione: Sicuramente un profilo interessante per la trequarti del Toro, che obiettivamente ha bisogno di innesti di qualità dopo le tante uscite. Per contro il trequartista russo dell'Atalanta, non proprio un monumento alla continuità, dovrà acquisire la "mentalità Toro" riponendo in soffitta un certo grado di indolenza. Qualora arrivasse davvero all'ombra della Mole.

Come cambia il Milan con De Ketelaere

Calciomercato Bayern, Lewa al veleno: "Su di me dette tante caxxate" 17 ORE FA