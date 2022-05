"Chiariamo una cosa: Pogba è un giocatore del Manchester United e quindi serve rispetto per lui e per la sua squadra. Detto questo, i procuratori di Pogba sono anche quelli di Kean e di Pellegrini e normalmente ci si incontra. Ma Pogba non era per niente soggetto dell'incontro", ha dichiarato Arrivabene, alla luce dell'incontro con la rappresentante della scuderia Raiola Rafaela Pimenta. Nel meeting con la stampa poco prima del fischio d'inizio di Juventus-Lazio - gara di addii eccellenti, come quelli di Giorgio Chiellini Paulo Dybala -, l'ad della Juventus Maurizio Arrivabene glissa riguardo il tema caldo del calciomercato: il possibile ritorno di Paul Pogba sotto la Mole.ha dichiarato Arrivabene, alla luce dell'incontro con la rappresentante della scuderia Raiola Rafaela Pimenta.

Con l'avvocatessa brasiliana, i vertici bianconeri hanno speso un pranzo per parlare di diversi giocatori, e le voci di mercato speravano che tra i nomi sul piatto ci fosse proprio quello del centrocampista francese. La smentita di Arrivabene tuttavia, non chiude affatto la porta per un Pogba-bis. L'interesse bianconero è alto, si attendono sviluppi.

Sul mercato estivo

“Partiamo dalla disponibilità, che è legata alla sostenibilità. L’ho detto con l’acquisto di Vlahovic, la mossa di gennaio era stata fatta per anticipare il mercato. Come costudiremo la squadra? Su quella che è la sostenibilità, ma soprattuto con un bilanciamento tra giovani ed esperti”.

Sull'interesse per gli italiani

“L’introduzione di Miretti in prima squadra segue questo segnale, valorizzare i giovani. Se poi sono italiani meglio ancora. Va considerato anche il livello a cui vogliamo portare la squadra, non c'è nessuna preclusione ad italiani, anzi, ma vanno considerati i valori in campo e i nostri obiettivi”.

Su Pogba

“Per correttezza, se volessimo parlare con Pogba prima dovremmo parlare con lo United. È un gentleman agreement tra le squadre. Sul discorso del centrocampista sono d’accordo, stiamo valutando. Serve un corretto equilibrio tra difesa, attacco e centrocampo, ma assolutamente il discorso fatto ci sta”.

Sulla Juventus Women

"Complimenti a questa squadra stupenda, che sta facendo cose molto importanti. È arrivata al quinto scudetto e ha fatto molto bene in Champions. Oltre che i complimenti gli va data gratitudine, ed è importante investire sul femminile, un fenomeno in crescita lenta ma che darà ottime soddisfazioni”.

