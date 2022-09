Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Per Icardi c'è la Turchia

Arrivati all'ultimo giorno di calciomercato per la maggior parte delle piazze europee, Mauro Icardi non ha ancora trovato una nuova meta. L'attaccante argentino è stato escluso dalla rosa del Psg, le suggestioni del Monza si sono spente e se non dovesse trovare un'altra squadra rischierebbe di giocare in quinta divisione francese . L'ultimo salvagente proviene dalla Turchia: secondo la Gazzetta dello Sport, il Galatasaray si è fatto avanti anticipando i cugini del Fenerbahce, il giocatore ha dato il via libera e l'agente-moglie Wanda Nara deve unire le parti sul prestito con diritto di riscatto, ma soprattutto sull'ingaggio.

La nostra opinione: agli occhi di Icardi si è presentata una vera e propria scialuppa di salvataggio. L'argentino non gioca dallo scorso aprile (un solo minuto contro il Marsiglia) e nel campionato turco potrebbe dimostrare di non aver perso il proprio istinto killer in area. Lì il mercato chiude una settimana dopo.

Inter, tra Skriniar e Acerbi ecco il nome nuovo: Zagadou

La quiete dopo una tempesta che sta per tornare ad abbattersi: si può riassumere così l'ultima notte di Marotta e Ausilio prima della chiusura del mercato estivo. Saltato tutto per Gosens al Bayer Leverkusen , l'Inter è riuscita a resistere per un altro pomeriggio alle avances del Psg per Skriniar , ma la Gazzetta dello Sport fa sapere che dalla Francia non è ancora finita. In entrata il quotidiano spagnolo "Marca" continua a premere sulla notizia dell'interesse verso il blaugrana Jordi Alba sfociato nella serata di ieri, ma il vero nodo, si sa, riguarda il centrale di difesa tanto richiesto dal tecnico Simone Inzaghi. La pista Acerbi non è ancora completamente accantonata, ma nelle ultime ore ha bussato alle porte nerazzurre l'ex Borussia Dortmund (ora svincolato) Dan-Axel Zagadou, come riportato anche da Tuttosport.

La nostra opinione: 23 anni, francese, centrale d'esperienza, Zagadou potrebbe arrivare a zero, chiede meno di Acerbi e inoltre potrebbe beneficiare del decreto crescita. Ha solo un importante difetto: una cartella infortuni già piena di casi.

Napoli, sempre più difficile l'arrivo di Keylor Navas

"Tutto fermo in Francia, tutto fermo a Napoli" è l'incipit del Corriere dello Sport in merito agli ultimi avvicendamenti di mercato che coinvolgono i partenopei. Secondo il quotidiano Keylor Navas si allontana sempre di più, dato che il portiere costaricano non vuol fare a meno dell'oneroso ingaggio e l'accordo col Psg resta ancora lontano. In uscita, si lavora per Ounas al Lilla prima del gong, potrebbe essere un'operazione letteralmente last minute.

La nostra opinione: l'arrivo di un portiere titolare rappresenterebbe la ciliegina sulla torta dell'estate del Napoli, anche se ieri sera Meret ha saputo dare segnali convincenti, parando anche un rigore. La mancata cessione di Ounas sarebbe un neo.

