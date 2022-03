Mauro Icardi del Paris Saint Germain e chissà che il suo 'bonne soirée' alla Tour Eiffel non possa coincidere con il 'bonjour' proprio di Dybala che sarà libero a parametro zero a fine stagione. Il Psg, dopo un inizio da bullo della classe, si è praticamente sciolto nella notte del Bernabeu andando a prendere tre schiaffi anche dal Ligue 1. Stagione particolare marzo per gli argentini: dopo l'addio annunciato di Dybala alla Juventus , un altro numero 9 potrebbe dire addio alla sua squadra non appena il campionato sarà concluso (e stra vinto). Si tratta die chissà che il suo '' alla Tour Eiffel non possa coincidere con il '' proprio di Dybala che sarà libero a parametro zero a fine stagione. Il Psg, dopo un inizio da bullo della classe, si è praticamente sciolto nella notte delandando a prendere tre schiaffi anche dal Monaco in

Saranno tante, quindi, le riflessioni dei dirigenti (Leonardo in primis, sotto la lente d'ingrandimento) sulle prossime mosse di mercato. Icardi è arrivato a Parigi per circa 60 milioni di euro percependo un ingaggio da ben 9 milioni. Soprattutto in questa annata, più che protagonista ha assunto il ruolo di comparsa totalmente all'ombra del trio, più circense che sportivo, Neymar-Mbappè-Messi senza essere mai stato al centro del progetto di Pochettino.

DALLA ROMA ALLO UNITED: LE POSSIBILI DESTINAZIONI

La scadenza del contratto recita 30 giugno 2024, ancora due anni a 9 milioni a stagione, dunque. Non cosa di poco conto per il Psg che sta tentando di venderlo (o svenderlo) almeno da un anno con la Fiorentina e Roma anche se appaiono molto complicate: i viola hanno già una punta affidabile come il Pistolero Piatek e hanno investito 14 milioni di € su Cabral a gennaio, sicuramente un ingaggio come quello di Icardi non potrebbero sostenerlo e, probabilmente, non ne varrebbe neanche la pena. , ancora due anni a 9 milioni a stagione, dunque. Non cosa di poco conto per il Psg che sta tentando di venderlo (o svenderlo) almeno da un anno con la Juventus che guardava a fari spenti la situazione prima dell'acquisto di Vlahovic nel mercato di riparazione di gennaio. Le alternative, in Italia, potrebbero essereanche se appaiono molto complicate: i viola hanno già una punta affidabile come ile hanno investito 14 milioni di € su Cabral a gennaio, sicuramente un ingaggio come quello di Icardi non potrebbero sostenerlo e, probabilmente, non ne varrebbe neanche la pena.

Sulla sponda giallorossa, difficile immaginare un allenatore come Mourinho andare d'accordo con l'argentino ex Inter viste anche le tante voci extra campo che lo riguardano ma soprattutto, la Roma può contare sul Re dei gol in area piccola, TammyAbraham. Sul fronte estero, il nome Icardi non è mai passato di moda con Arsenal, Newcastle e Manchester United che tengono monitorata la situazione. In Spagna, attenzione a Siviglia e Real Sociedad. Insomma, le possibilità non mancano. L'attaccante dovrà senza dubbio dimezzarsi l'ingaggio ma soprattutto decidere se ritornare a fare la vita da calciatore oppure preferire far parlare di sè per le vicende extra-campo, tenendo lo sport in secondo piano.

