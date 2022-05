Clamoroso colpo di scena nella vicenda relativa a Kylian Mbappé. L'attaccante della nazionale francese, che - secondo l'Equipe - domenica dovrebbe annunciare il suo futuro professionale, avrebbe deciso di fare marcia indietro rispetto al trasferimento al Real Madrid, scegliendo invece di prolungare il proprio contratto (in scadenza il prossimo 3 giugno) col PSG.

Secondo l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, a fare propendere Mbappé per il dietrofront non sarebbero state questioni prettamente economiche, bensì ragioni personali, legate a persone vicine a lui e che già si erano spese per il suo passaggio dala Parigi. Il Real Madrid, squadra dichiaratamente dei suoi sogni, gli aveva offerto 100 milioni di bonus alla firma più 25 milioni per ogni anno di contratto . I Blancos, che non avevano nulla in mano di firmato e che contavano sulla parola data dall'attaccante classe 1998, rischiano così di essere beffati.