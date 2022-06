Dries Mertens e il Napoli sono ancora distanti dal rinnovo del fantasista belga in scadenza. L'entourage del giocatore ha proposto un contratto biennale a 2,5 milioni di euro all'anno, con la possibilità di spalmare in due anni la clausola scritta di rinnovo automatico in vigore nell’attuale contratto (per un totale di 4 milioni a stagione), ma il club non è d'accordo. De Laurentiis chiede che ci si possa venire incontro riducendo le pretese del giocatore. In mezzo ci sono le dichiarazioni di amore che "Ciro" continua a inviare alla maglia azzurra. La Gazzetta dello Sport avanza un'altra ipotesi. Quella che vedrebbe Mertens alla Roma. Per mettersi agli ordini di Mourinho, il belga sarebbe disponibile anche a scendere a circa 3,5 milioni, ma la valutazione deve essere fatta pure in relazione ai suoi 35 anni, nonostante l’attaccante sia ancora in piena forma. I giallorossi lo porterebbero volentieri nella Capitale.

