Il futuro di Lionel Messi sarà senza dubbio un tema caldo dei prossimi mesi. Tornato a esprimersi ai suoi livelli durante questa seconda stagione al PSG (12 gol e 13 assist in 17 partite), il fuoriclasse argentino ha il contratto in scadenza e dopo il Mondiale sarà quindi chiamato a scegliere la sua prossima destinazione.

La nuova indiscrezione, proveniente dal prestigioso The Athletic, vuole Messi pronto ad accettare un’offerta dagli Stati Uniti. E’ l’Inter Miami di David Beckham il club in “pole position”, se così lo possiamo definire. A Miami - riporta infatti The Athletic - si dicono “molto fiduciosi”, con “una trattativa bene avviata e, anche se ancora non è chiusa, la speranza è quella di strappare il definitivo sì dell'attaccante nei prossimi mesi”.

Un’indiscrezione di una fonte solitamente attendibile e poco incline alle bufale di calciomercato; una pista dunque concreta che potrebbe vedere La Pulce fuori dall’Europa e del calcio di “primo piano”

Le alternative

Lo stesso The Athletic non tralascia però le due altre opzioni dell’argentino al momento. La prima è il rinnovo col Paris Saint-Germain, che vorrebbe goderselo all'ombra della Tour Eiffel ancora per qualche anno; la seconda è nel romantico ritorno al Barcellona ventilato da qualche organo di stampa in Spagna. Opzioni che restano sul tavolo di Messi per un futuro che scopriremo solo nei prossimi mesi.

