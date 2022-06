Messias, il Milan vuole lo sconto al Crotone? Attenzione al Monza...

Secondo il Corriere dello Sport, il Milan sarebbe alla ricerca di una formula giusto - leggi uno sconto valido - dal Crotone (neoretrocesso in Serie C)per Junior Messias. Il brasiliano era arrivato con un prestito oneroso di 2,6 milioni di euro: ai pitagorici dovrebbero andare altri 5,4 milioni più un altro di bonus. Se il Crotone non cederà alla richiesta di abbassamento del prezzo, è pronto a inserirsi nella trattativa il Monda di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.

La nostra opinione. fa quasi impressione considerare il Monza - per giunta guidato da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani - un ostacolo per una trattativa riguardante il Milan. Ma, d'altra parte è così: il club brianzolo neopromosso ha entusiasmo, è particolarmente determinato e ha Giovanni Stroppa come allenatore, mentore dello stesso Messias. Insomma, i rossoneri facciano attenzione a non tirare troppo la corda.

Juve, il Bologna chiede Luca Pellegrini in prestito

Bologna vuole rinnovare e rinforzare la corsia sinistra di difesa. E, a questo proposito, piace in particolar modo Luca Pellegrini. Il profilo sarebbe stato indicato direttamente da mister Sinisa Mihajlovic, ma a spaventare è l'ingaggio del giocatore (che comunque arriverebbe in prestito), di poco oltre i 2 milioni all'anno. I dirigenti rossoblù parleranno con quelli bianconeri sia per la formula del titolo temporaneo che per un'eventuale spartizione dello stipendio del classe 1999. Lo riporta il Corriere dello Sport.

La nostra opinione. Bella idea per il Bologna. Si tratta della classica trattativa in cui tutte le parte in causa, volendo, possono venirsi incontro. Pellegrini che, in prestito in rossoblù, può definitivamente consacrarsi.

Kaio Jorge verso il prestito alla Cremonese

Kaio Jorge ha bisogno di giocare. Specia dopo la lunga convalescenza osservata dopo la rottura del tendine rotuleo di febbraio patita con l'Under 23. Secondo la Gazetta dello Sport si fa sempre più strada l'ipotesi del prestito alla Cremonese, neopromossa in A.

La nostra opinione. Al di là della sua sfortunatissima stagione d'esordio in italia, il ragazzo va fatto giocare. Altrimenti non si è nemmeno in grado di capirne l'impatto nel nostro calcio. Alla Cremonese può fare più che bene, a nostro avviso. Classico talento che in provincia può resettare tutto ed esaltarsi.

Eriksen: Tottenham o United?

E' l'argomento del periodo dei media sportivi inglesi: la nuova destinazione di Christian Eriksen. L'ex Inter, infatto, difficilmemte resterà tra le file del Brentford, con cui ha ripreso a giocare dopo la convalescenza del malore accusato esattamente un anno fa. Su di lui sarebbero forti Tottenham (e sarebbe un ritorno) e Manchester United. Con gli Spurs di Antonio Conte (che Eriksen ha già avuto nell'Inter) estremamente favoriti.

La nostra opinione. Vederlo fare le fortune della matricola assoluta Brentford, era quasi romantico. Ma si sapeva che, prima o poi, il momento d'oro per le Bees sarebbe finito. Eriksen, tornato assoluto protagonista anche con la Danimarca, merita i palcoscenici più prestigiosi. E quando Antonio Conte chiama...

Conte scarica Bergwijn dagli Spurs

Secondo De Telegraaf, l'esterno offensivo olandese classe 1997 Steven Berrgwijn, sarebbe stato "tagliato" da Antonio Conte dal progetto tecnico del Tottenham. Sulle sue tracce ci sarebbero ora Ajax ed Everton: per averlo ci vogliono almeno 30 milioni di euro.

La nostra opinione. Talento cristallino ma discontinuo, che rischia di perdere i treni più importanti di questo sport. Non è escluso che scelga i Lancieri (che lo hanno visto crescere da giovanissimo prima del passaggio al PSV Eindhoven) per tornare nella "comfort zone" della Eredivisie.

Pogba-Juve: visite e accordo. Real: 100 milioni per Tchouaméni

