Mihajlovic out? Il Bologna pensa a Thiago e De Zerbi

Giornata di nuovi incontri in dirigenza coordinati dal presidente Joey Saputo. All'ordine del giorno c'è ancora la situazione legata a Sinisa Mihajlovic. L'idea di partenza sarebbe stata quella di mantenerlo al timone della squadra in vista dei prossimi incontri contro Fiorentina e Bologna, la realtà - secondo il Corriere dello Sport - è che starebbero avanzando le ipotesi Thiago Motta e Roberto De Zerbi.

La nostra opinione: al di là della delicata situazione di Sinisa, che mai si è tirato indietro agli impegni della squadra, cambiare non servirebbe a nulla. Prima responsabile della falsa partenza dei felsinei è la società, che tanto per cominciare ha tolto dalla disponibilità del serbo tre dei migliori elementi della rosa: Aaron Hickey (ceduto al Brentford), Mathias Svanberg (al Wolfsburg) e Arthur Theate (al Rennes). I rimpiazzi, fin qui, non hanno rinforzato la rosa: l'ultimo arrivo in difesa, Stefan Posch dall'Hoffenheim, non era nemmeno conosciuto da Mihajlovic. Che candidamente lo ha pure ammesso.

Milan, Bakayoko verso l'Olympiacos

Rimbalzano sempre più convinte le voci di un possibile passaggio all'Olympiacos da parte di Tiémoué Bakayoko. In Grecia il mercato chiude il 15 settembre e per il Milan è una gran bella notizia, dal momento che si libererebbe di un ingaggio pesante, di oltre 2,5 milioni, che per un giocatore fuori da ogni progetto tecnico sono concettualmente (e non solo) insostenibili.

La nostra opinione: Olympiacos e Nottingham Forest condividono la stessa presidenza, quella guidata dall'armatore greco Evangelos Marinakis. L'idea è quello di mantenere il centrocampista francese alle pendici del Pireo fino a gennaio, prima di mandarlo in Premier League, soluzione ben gradita al giocatore, per la cui cessione è arrivato anche il benestare del Chelsea.

Stroppa ancora alle redini del Monza

"Sono tranquillo, sento la fiducia della società". Giovanni Stroppa lo ripete come un mantra e lo ha fatto anche al termine dello 0-2 patito allo U-Power Stadium - già Brianteo - contro l'Atalanta.

La nostra opinione: quindici acquisti, difficile da amalgamare in poco tempo. Anche la società, in questo caso, ha le sue grandi responsabilità per gli 0 punti dopo le prime 5 giornate. Forse ci sarebbe stato bisogno di mantenere lo zoccolo duro della squadra, impreziosendolo di pochi - ma buoni - elementi davvero utili.

