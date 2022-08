Mikkel Damsgaard è il nuovo colpo del Brentford. Un giocatore fortemente voluto dal tecnico Thomas Frank, che lo ha messo in cima alla lista dei suoi desideri. Partito Christian Eriksen, ha cercato e voluto proprio il trequartista della Sampdoria. Affare fatto e definito, il giocatore ha trovato l'intesa sull'ingaggio e alla Doria andranno 14 milioni di euro più 6 di bonus. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, è attesa per domani la partenza del giocatore per Londra.

