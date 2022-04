Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Nasce il Milan d'Arabia: partenza col Botman

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, per continuare il percorso di rilancio del Milan, Investcorp sarebbe disposto fin da subito a lanciarsi in un mercato importante. Forse proprio quei 100 milioni che verrebbero risparmiati nel caso in cui Elliott rimanesse in minoranza, potrebbero essere reinvestiti subito nella prossima sessione estiva. Un nome da cui già si può ripartire è quello di Sven Botman per cui le discussioni sarebbero in corso. La fumata bianca col Lille sarebbe ormai prossima: 35 milioni per il cartellino e un quinquennale a 4 milioni netti a stagione.

La nostra opinione: Anche per quanto riguarda il centravanti, Investcorp proseguirebbe il discorso avviato da Elliott con l'obiettivo Origi, in scadenza di contratto con il Liverpool. Il nome nuovo, invece, è quello di Sebastien Haller, attaccante dell’Ajax, 27 anni e un prezzo sui 30 milioni circa. Il centravanti ivoriano in questa stagione ha messo a segno ben 33 gol in 38 partite. Tra i papabili anche Marco Asensio.

Raspadori: "Mi piace giocare nel ruolo di Dybala"

Giacomo Raspadori esce allo scoperto: in cima alla lista dei desideri c'è la Juventus. L'attaccante del Sassuolo l'ha fatto intuire parlando a La Gazzetta dello Sport, a quattro giorni dal match proprio contro i bianconeri: "Che orgoglio il loro interesse. Non posso negare di essere contento che si faccia il mio nome per un trasferimento alla Juve o ad altri grandi club. La mia ambizione è arrivare a giocare lì, a quel livello". Il fantasista della Nazionale si candida come successore di Dybala: "È un motivo di orgoglio essere accostato a lui e che si pensi a me come suo erede. Paulo ha una qualità impressionante. In comune abbiamo il gusto e la tendenza a legare il gioco. Dietro al centravanti lui è bravissimo e anche io mi trovo molto bene".

La nostra opinione: l'interesse della Juve per il classe 2000 è forte, già la scorsa estate i bianconeri avevano fatto un tentativo per portarlo a Torino per farlo crescere. Ora dopo un'altra stagione convincente, l'attaccante è pronto a fare il grande salto di qualità. La sua valutazione si aggira intorno ai 30 milioni.

Romagnoli-Lazio, trattativa in salita

La trattativa tra Alessio Romagnoli e la Lazio si è fatta più complicata del previsto. Come racconta la Rosea, venerdì scorso è andato in scena l’unico incontro tra l'entourage del difensore rossonero e il presidente Lotito. Dopo mesi di manifestazione di interesse, è arrivato il momento di parlare di cifre: la Lazio è partita da una base di 2-2,2 milioni a stagione più bonus, contratto quinquennale e massima centralità all’interno del progetto. La richiesta di Romagnoli è di 3,3-3,5 milioni di base fissa a stagione, con altri 500mila euro di bonus.

La nostra opinione: Romagnoli ha dato la precedenza alla Lazio, ma questo non significa che debba accettare condizioni diverse. Al momento in Italia si registra anche un timido interesse della Juventus. Certo è che la Lazio ha bisogno di un leader a cui affidare la difesa dato che Acerbi potrebbe presto salutare Roma con i recenti scricchiolii che fanno pensare a un possibile addio.

