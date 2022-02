Lazio che vogliono tornare presto a competere per un posto in Champions League. Tare è già al lavoro per assecondare le richieste di Sarri e mettergli a disposizione una squadra più competitiva per la prossima stagione. L'obiettivo non è avere giocatori di nome, ma funzionali al modo di giocare dell'ex allenatore di Juventus e Chelsea. Il primo nome fatto da Sarri è quello di Alessio Romagnoli, dopo averlo ammirato nell'ultimo Il mercato di gennaio non ha entusiasmato i tifosi dellache vogliono tornare presto a competere per un posto in Champions League.è già al lavoro per assecondare le richieste die mettergli a disposizione una squadra più competitiva per la prossima stagione. L'obiettivo non è avere giocatori di nome, ma funzionali al modo di giocare dell'ex allenatore di Juventus e Chelsea. Il primo nome fatto da Sarri è quello di, dopo averlo ammirato nell'ultimo match di Coppa Italia contro il Milan , che è in scadenza e non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo di contratto.

La Lazio offre 3 milioni per Romagnoli

Lotito è disposto a fare uno strappa alla regola e ha messo sul piatto un contratto da 3 milioni netti a stagione. Una cifra comunque inferiore ai 5,5 milioni che Romagnoli percepisce in questo momento, ma il Milan non è andato oltre i 2,5 milioni volendo fare un rinnovo al ribasso per il classe '95. Se la Lazio dovesse aggiungere dei bonus, ci sono grandi possibilità di vedere Romagnoli con la maglia dell'altra squadra di Roma. Dopo aver cominciato la carriera proprio tra le fila dei giallorossi nella stagione 2012-2013...

Il capitano del Milan Alessio Romagnoli Credit Foto Getty Images

Anche Ospina sulla lista

Sarri vuole anche un portiere bravo con i piedi. Visto la fase calante di Reina e l'impossibilità di arrivare a Kepa Arrizabalaga, Sarri avrebbe chiesto, secondo il Corriere dello Sport, Ospina. Il portiere colombiano è arrivato a Napoli successivamente la partenza di Sarri, ma il tecnico toscano ha individuato in lui il portiere giusto per far partire l'azione della Lazio. È in scadenza col Napoli e non sembra intenzionato a rinnovare il contratto, così come i partenopei non vogliono fare follie su di lui avendo già in rosa uno come Meret. Occhio però alla concorrenza del Real Madrid. Ebbene sì, lo vuole Ancelotti come vice Courtois per la prossima stagione.

