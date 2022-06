Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Ad

Milan, il primo nome è Asensio

Calciomercato Rodrygo rinnova con clausola da 1 miliardo: sarà il 6° al mondo 10 ORE FA

Sfumato l'affare Botman, il Milan deve scegliere come utilizzare il budget da 30 milioni di euro previsto per il difensore. L'idea sarebbe quella di investire nel reparto avanzato e c'è un nome in vantaggio sugli altri. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il primo obiettivo è Marco Asensio. Il Real Madrid chiede 20 milioni, l'ostacolo principale è quello dell'ingaggio con la richiesta del giocatore intorno ai 6 milioni. Le alternative sono quelle di Berardi e De Ketelaere.

La nostra opinione: i rossoneri devono sbloccare il loro mercato dopo aver perso Botman e quasi sicuramente anche Renato Sanches. Il giocatore del Real è l'uomo di qualità che serve al Milan negli ultimi 30 metri. Lo sgravio fiscale del Decreto Crescita potrebbe facilitare l'operazione, ma non va tolto dalla corsa il belga De Ketelaere che piace molto a Maldini. Domenico Berardi rappresenta l'opzione italiana, ma trattare con il Sassuolo non è mai semplice.

Juve-Di Maria, cresce l'ottimismo

Secondo Tuttosport, Angel Di Maria è sempre più vicino alla Juventus. Dopo il raffreddamento della settimana scorsa, l'argentino avrebbe preso la sua decisione. I problemi economici del Barcellona andrebbero ad allungare di molto i tempi del tesseramento e l'ex PSG non vuole saltare la prima parte di stagione. L'offerta dei bianconeri resta a 7 milioni più bonus, i prossimi giorni potrebbero essere già decisivi.

La nostra opinione: Di Maria ha il chiaro obiettivo di andare al Mondiale e non vuole ritardare l'inizio della preparazione. Il Barcellona al momento non lo può formalizzare, discorso analogo ad esempio per Kessié ancora in attesa dell'ufficialità. Sarà l'ultima stagione in Europa per il Fideo che, Di Maria ha il chiaro obiettivo di andare al Mondiale e non vuole ritardare l'inizio della preparazione. Il Barcellona al momento non lo può formalizzare, discorso analogo ad esempio per Kessié ancora in attesa dell'ufficialità. Sarà l'ultima stagione in Europa per il Fideo che, dalle parole rilasciate a ESPN qualche giorno fa, considera la Juventus il miglior team italiano.

Luis Alberto verso il ritorno a Siviglia

Area di rinnovamento alla Lazio. Luis Alberto è considerato in uscita, seppure a Roma non siano pervenute offerte concrete. L'unica destinazione al momento possibile è quella di Siviglia, club che ha lanciato lo spagnolo. La valutazione è intorno ai 25 milioni, si parla di un primo tentativo intorno ai 16 milioni non confermato dall'ambiente di Formello. Per il Corriere dello Sport una contemporanea cessione di Milinkovic Savic e Luis Alberto pare al momento difficile.

La nostra opinione: Sarri ha chiesto un ricambio degli uomini rispetto allo scorso anno e anche Luis Alberto è finito nella lista dei cedibili. Lotito non potrà tenere alta la base d'asta perchè non sembrano esserci molti club interessati al centrocampista. Il Siviglia è oggettivamente la destinazione più plausibile anche perchè il giocatore ha già espresso la volontà di ritornare in Andalusia per il finale di carriera. Il suo ciclo alla Lazio sembra effettivamente concluso, ma sostituire un giocatore di questo spessore tecnico sarà davvero difficile.

Juve, Tevez vuole Di Maria. Milan su Traoré

Calciomercato Gareth Bale al Los Angeles FC! Giocherà con Chiellini 16 ORE FA