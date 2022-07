Il Valencia sta incontrando alcuni problemi per formalizzare l'arrivo di Samu Castillejo, giocatore proveniente dal Milan. I rigidi regolamenti della Liga riguardanti l'equilibrio tra costi e ricavi dei club spagnoli colpiscono anche la squadra allenata da Gennaro Gattuso. L'esterno d'attacco non figura ancora nella lista dei tesserati, vediamo quali possono essere i possibili scenari per sbloccare la situazione.

Il monte ingaggi del Valencia non garantisce l'equilibrio finanziario richiesto dalla Liga, la prima possibilità è perciò fare spazio attraverso le cessioni. Lo stipendio dell'ex rossonero non è dei più leggeri e potrebbe richiedere un sacrificio di un giocatore di rilievo già in rosa. Non è però esclusa la possibilità che lo stesso campionato spagnolo conceda una deroga ai club. Oltre al noto problema legato al Barcellona, sono tante le società bloccate dal fair play finanziario. Per questo si spera in un'apertura da parte della governance della Liga.

