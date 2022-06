Difficile per Maldini e Massara operare senza rinnovo di contratto: nonostante le rassicurazioni di Scaroni, la mancata firma condiziona le mosse e la serenità dei due totem dell'organigramma rossonero. A complicare ulteriormente il tutto anche la volontà congiunta dei fondi Elliott e Redbird di battere la strada della sostenibilità: Dall'estasi scudetto ai conti in tasca. Il mondo Milan sta vivendo un profondo scossone in queste settimane, tra un passaggio di proprietà che tiene per ora al palo la dirigenza e un mercato che per ovvie ragioni stenta a decollare.: nonostante le rassicurazioni di Scaroni, la mancata firma condiziona le mosse e la serenità dei due totem dell'organigramma rossonero. A complicare ulteriormente il tutto anche la volontà congiunta dei fondi Elliott e Redbird di battere la strada della sostenibilità: niente spese folli, niente colpi da capogiro . Il budget stanziato, compreso tra i 40 e i 50 milioni, non basta a soddisfare le ambizioni di squadra e tifosi, ansiosi di abbracciare i vari Botman, Zaniolo e Renato Sanches: servirà cedere, ma non sarà affatto semplice.

L'attaccante del Milan Alexis Saelemaekers in azione nella gara contro la Roma Credit Foto Getty Images

Da Saelemaekers a Rebic: chi può aiutare il Milan a fare cassa?

Nella rosa di Stefano Pioli non mancano gli esuberi, ma scordatevi qualsivoglia pezzo pregiato anche perché nessun big sembra destinato a lasciare Milanello per rimpinguare le casse del club. Ecco allora che dalle cessioni dei vari Saelemaekers, Rebic e Castillejo sarà necessario ricavare quanto basta per poi pensare agli acquisti. A mancare, però, sono le pretendenti: l'esterno belga era stato proposto alla Roma nell'affare Zaniolo, ma i giallorossi hanno risposto picche e le poche squadre interessate al giocatore hanno tremato di fronte a una richiesta vicina ai 20 milioni. L'attaccante croato è in uscita, ma i tanti infortuni ne limitano per ora l'appetibilità, l'ala spagnola piace invece al Valencia come alternativa a Politano ma eventualmente solo in prestito. Su Ballo Touré, invece, si è mosso il Trabzonspor. Occhio anche ai cavalli di ritorno, giocatori che al Milan sono nuovamente solo di passaggio: il Basaksehir è vicino a riscattare Duarte per circa due milioni di euro, mentre Caldara è conteso da Sampdoria ed Empoli. Un complesso gioco di incastri da cui servirà ricavare risorse per un mercato all'altezza: l'estate rossonera sarà bollente...

