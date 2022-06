Kessié, Renato Sanches che si sta avvicinando Aston Villa per Douglas Luiz. Brasiliano, classe '98, mediano, ma con piedi educati che potrebbe fare il caso di Pioli per aggiungere quantità, ma anche qualità, al centrocampo rossonero. Douglas Luiz ha già fatto sapere ai Villans che vuole dire addio in estate per una squadra che fa la Champions e all'Aston Villa conviene cederlo subito, considerando che ha un contratto in scadenza a giugno 2023. A Casa Milan si sono fatti vedere anche Lodovico Spinosi e Stefano Mauri, intermediari del giocatore, con i rossoneri che sono disposti AAA centrocampisti cercasi. Da una parte l'addio di finito al Barcellona , dall'altra l'impossibilità ad arrivare ache si sta avvicinando sempre più al PSG . Negli ultimi giorni, però, Massara e Maldini hanno trovato un altro candidato e sono partiti i primi contatti con l'per. Brasiliano, classe '98, mediano, ma con piedi educati che potrebbe fare il caso di Pioli per aggiungere quantità, ma anche qualità, al centrocampo rossonero. Douglas Luiz ha già fatto sapere aiche vuole dire addio in estatee all'Aston Villa conviene cederlo subito, considerando che ha un contratto in scadenza a giugno 2023. A Casa Milan si sono fatti vedere anche, intermediari del giocatore, con i rossoneri che sono disposti ad arrivare a 20 milioni per il brasiliano . Ma andiamo a vedere meglio chi è e cosa ha fatto Douglas Luiz fino ad adesso.

Ad

Gli inizi lampo in Brasile e la chiamata del Manchester City

Calciomercato Milan, beffa Botman: l'olandese ha accettato il Newcastle 4 ORE FA

Douglas Luiz muove i primi passi nel Vasco da Gama e diventa titolare dell'Under 15 nel 2013, conquistando il campionato carioca. L'anno successivo viene aggregato alla squadra Under 17 come sotto età, ma questo non gli impedirà di diventare titolare anche in questo gruppo. Anche il 2015 è un anno molto positivo per il centrocampista brasiliano che passa all'Under 20 l'anno dopo. Il 27 agosto 2016, però, arriva addirittura la chiamata della prima squadra visto l'infortunio di Marcelo Mattos. L'allenatore Jorginho lo farà subito giocare, facendolo entrare nella ripresa del match contro il Tupi terminato 2-2. La partita successiva giocherà subito titolare in mediana, nel 4-2-4 del Gigante da Colina, e segnerà alla prima dal 1' nel match contro il Vila Nova. Da quel momento diventerà titolare inamovibile del Vasco da Gama, giocherà da titolare anche il Brasileiro ed entrerà a far parte dell'Under 20 dell Brasile. Tutti passi che hanno attirato le attenzioni degli scout del Manchester City, col il club britannico che lo acquista nel 2017 per 12 milioni di euro.

Le statistiche di Douglas Luiz dell'ultima stagione

Voci Statistiche presenze 42 gol 2 assist 3 Occasioni create a partita 2 cartellini gialli 11 cartellini rossi 1 dribbling vinti a partita 61% Precisione di passaggi a partita 87% Palloni giocati a partita 57

Il passaggio al Girona e l'esplosione all'Aston Villa

Douglas Luiz arriva in Europa che non ha ancora 20 anni e il Manchester City lo gira in prestito al Girona di Pablo Machín. Qui, in realtà, fatica. Collezionerà solo 15 presenze, solo una dal 1', e salterà tutta la parte finale del campionato per scelta tecnica. Detto questo, il Girona sarà una delle sorprese della Liga e si salverà con largo anticipo. Douglas Luiz resta comunque in Catalunya, ma arriva un nuovo tecnico, Eusebio Sacristán, che mette Douglas Luiz al centro del suo progetto tecnico. Il brasiliano, in coppia col capitano Granell, costituirà una delle coppie di centrocampo più interessanti della Liga di quell'anno, anche se i catalani finiranno al terzultimo posto.

Douglas Luiz dell'Aston Villa Credit Foto Getty Images

Le prestazioni di Douglas Luiz non sono passate però sottotraccia e al termine della stagione viene acquistato a titolo definitivo dall'Aston Villa per 16,8 milioni. Qualcuno dirà, se il City l'ha lasciato andare... Eppure ai Villans è arrivata la definitiva esplosione. Con qualche anno di esperienza in più nel calcio europeo. Il classe '98 diventa titolare nel 5-2-3, iperdifensivo, di Dean Smith con Douglas Luiz che gioca davanti alla difesa con tranquillità e calma olimpica. Buon tocco di palla, buona capacità a far ripartire l'azione in transizione e, soprattutto, aggressività sui portatori di palla avversari. Nel novembre del 2021 arriva Steven Gerrard all'Aston Villa: l'ex Rangers cambia tanto in squadra, ma non Douglas Luiz che resta lì a tenere compatta la linea mediana. Titolare inamovibile del centrocampo.

Ma come gioca Douglas Luiz?

Il brasiliano non è né un regista né un centrocampista che si butta all'attacco, adattabile a trequartista (un po' come poteva essere Kessié). Douglas Luiz è un mediano vecchio stampo, che gioca davanti alla difesa e 'lascia giocare' gli altri del centrocampo. Nel corso delle stagioni, però, ha affinato le sua qualità palla al piede, del resto è un brasiliano, ed ha cominciato ad aiutare la squadra in fase offensiva. Soprattutto in fase di impostazione, con il classe '98 utilizzato come primo giocatore per lanciare la transizione, sia con passaggi corti che con passaggi lunghi che sono la sua specialità. Per certi versi, ricorda il primo Casemiro, quello del 2014 al Real Madrid. Mediano davanti alla difesa, ma con qualche lampo. Il primo Casemiro, perché poi il brasiliano ex San Paolo è diventato uno dei centrocampisti migliori al mondo anche sul piano della qualità, stando vicino a giocatori come Xabi Alonso, Modric e Kroos. Il centrocampista dell'Aston Villa, in Nazionale, è proprio il naturale ricambio di Casemiro.

Douglas Luiz ha sicuramente margini di miglioramento e aumentare anche lui la propria qualità nelle giocate, ma ha già sviluppato piedi molto educati. Come detto, è un mediano che gioca al centro del campo, anche se è stato utilizzato più volte anche come mezzala in un 4-3-3, ma preferisce di gran lunga il 4-2-3-1 per stare più vicino ai centrali difensivi. Occhio ai cartellini, 11 gialli e 1 rosso nell'ultima Premier League. Non pochi considerando il metro di giudizio adottato oltremanica.

Le 10 partite più belle di Inter e Milan a San Siro

Serie A Juve-Milan il 28 maggio, 20 anni esatti dopo Manchester! 8 ORE FA