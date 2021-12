Paolo Maldini e il suo staff è alla ricerca di un difensore centrale che possa in qualche modo Sven Botman, 21enne centrale olandese del Lille. Proviamo a capire chi è e quanto potrebbe costare portarlo a Milanello. Il Milan cerca un rinforzo, ma senza strafare:e il suo staff è alla ricerca di un difensore centrale che possa in qualche modo far pesare meno l'assenza di Simon Kjaer , fuori per la stagione dopo il suo infortunio. Uno dei nomi che sta circolando negli ambienti rossoneri nelle ultime ore è quello di, 21enne centrale olandese del Lille. Proviamo a capire chi è e quanto potrebbe costare portarlo a Milanello.

Cosa ha fatto finora

Sven Botman è nato a Badhoevedorp (Olanda) nel 2000 e cresce calcisticamente nell'accademia dell'Ajax: ci entra a 9 anni e subito viene notato per le doti fisiche davvero devastanti. Già alto e prestante, viene prima schierato da prima puntam a poi è traslato in difesa, per sfruttare soprattutto le sue capacità aeree e di anticipo. Dopo tutta la trafila, ha debuttato in seconda squadra il 17 agosto 2018 nel match di Eerste Divisie perso per 2-1 contro il Roda. Nel 2019 va all'Heerenveen a fare esperienza: 26 partite e 2 gol alla sua prima stagione da professionista non convincono però i dirigenti dell'Ajax che decidono di "fare cassa", cedendolo al Lille per 8 milioni di euro. In Francia eccolo esplodere: 37 presenze in Ligue 1 alla prima stagione al fianco di Fonte, 8 in Europa League e 2 in Coppa di Francia, a cui vanno aggiunte 15 presenze quest'anno. Un titolare fisso insomma. A queste vanno aggiunte 10 presenze con la maglia dell'Olanda Under 21, di cui è anche capitano; nel novembre dello scorso anno, per lui, è arrivata anche la prima convocazione della Nazionale maggiore olandese.

Sven Botman esulta dopo un gol con l'Olanda Under 21 - Stagione 2021-22 Credit Foto Getty Images

"Se devo essere onesto, la Premier League è uno di quei campionato dove ho sempre sognato di poter giocare… ma anche la Serie A, La Liga, la Bundesliga..." (Sven Botman, maggio 2021)

Caratteristiche tecniche

Botman è un centrale massiccio, mancino ma abile ad adattarsi anche sul centrodestra: alto 193 centimetri, fortissimo di testa, il buon Sven è anche abile in marcatura e tranquillo anche in fase di impostazione di gioco; pecca, forse nella rapidità dei movimenti. Con Tomori potrebbe formare una coppia ben assortita, per caratteristiche tecniche e fisiche.

Come arriverebbe? Colpo alla Tomori

Botman può già arrivare a gennaio? Difficile: viene valutato dai francesi 25-30 milioni di euro, ma il Milan vorrebbe muoversi con lui come ha fatto un anno fa con Fikayo Tomori: prestito con diritto di riscatto così da valutarlo per sei mesi a Milanello e capire se, come è successo per l'inglese, valga veramente la pena fare un investimento così importante.

Fikayo Tomori Credit Foto Getty Images

A volte si presentano opportunità che potresti voler cogliere. Non ho fretta, sono aperto a tutto" (Sven Botman, settembre 2021)

Gli altri nomi

Quello del centrale olandese non è l'unico profilo seguito dal Milan che continua a stare con attenzione anche su Andreas Christensen del Chelsea, Luiz Felipe della Lazio, oltre ai giovani Benoit Badiashile del Monaco e Becir Omeragic dello Zurigo. Resta viva anche la pista che porta al ritorno di Mattia Caldara, anche se per ora non sembra l'opzione numero 1.

