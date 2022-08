Ultimi giorni di mercato molto caldi per il Milan che sta chiudendo alcune operazioni importanti in difesa e a centrocampo. Manca solo l'ufficiaità per l'arrivo del difensore Thiaw, ora Maldini e Massara vogliono chiudere velocemente per Aster Vranckx, un'altro talento scoppiato in Bundesliga. Scopriamo qualcosa in più sul mediano che potrebbe completare la rosa di Stefano Pioli.

Dal Belgio alla Germania

20 anni ancora da compiere, Vranckx ha già alle spalle una stagione in Germania da protagonista. Nato e cresciuto in Belgio, da origini congolesi, si mette in luce nel Mechelen completando anche tutta la trafila delle nazionali giovanili. Nelle due stagioni giocate in pianta stabile in prima squadra, disputa 47 partite con 5 reti all'attivo. Nell'estate 2021 il Wolfsburg si muove sul giocatore, aggiudicandoselo per circa 8 milioni di euro. 24 presenze e 2 gol nell'ultima Bundesliga, ma il belga è sceso in campo anche in 4 sfide della Fase a Gironi di Champions League.

Vrancx, un recupera palloni

Giocatore molto prezioso in fase di interdizione, Vranckx non è comunque il classico mediano dai piedi grezzi. Sia al Mechelen sia al Wolfsburg, ha ricoperto in alcune gare il ruolo di centrocampista avanzato e non è raro vederlo partecipe in fase di rifinitura e finalizzazione. La sua prerogativa è comunque quella di recuperare palloni in mezzo al campo, caratteristica ideale per il centrocampo di Pioli basato sul pressing e ripartenza.

Aster Vranckx con il Wolfsburg Credit Foto Getty Images

I dettagli dell'operazione

La trattativa è stata intavolata sulla base di un prestito poco oneroso, con riscatto fissato a 13 milioni. I rossoneri vorrebbero abbassare la quota del riscatto, probabile che la chiusura possa arrivare intorno agli 11 milioni.

