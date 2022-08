Milan che dopo aver chiuso per l'acquisto di Aster Vranckx centrocampista classe 2001 del Wolfsburg. Decisiva il rilancio dei rossoneri avvenuto nella giornata di oggi e che ha permesso a Maldini e Massara di completare il terzo acquisto in questa sessione estiva. La dirigenza milanista, nel giorno dell'ufficializzazione del Ultimi giorni di mercato molto caldi per ilche dopo aver chiuso per l'acquisto di Malik Thiaw dallo Schalke 04, sistema anche la mediana mettendo le mani sucentrocampista classe 2001 del Wolfsburg. Decisiva il rilancio dei rossoneri avvenuto nella giornata di oggi e che ha permesso a Maldini e Massara di completare il terzo acquisto in questa sessione estiva. La dirigenza milanista, nel giorno dell'ufficializzazione del passaggio di proprietà a Red Bird Group , si è accordato per un prestito oneroso (2 milioni di euro) più diritto di riscatto per una cifra di circa 12 milioni di euro. Vranckx nelle prossime ore volerà a Milano e il club campione d'Italia per la giornata di domani ha già programmato le visite mediche e la firma. Con questo colpo last minute, il Milan copre l'uscita di Kessié ed arrichiesce la rotazione di centrocampisti di Pioli in un'annata intensa e in cui le partite e gli impegni saranno veramente tanti. Ma chi è Vranckx? Andiamolo a scoprire con questo profilo.

Dal Belgio alla Germania

20 anni ancora da compiere, Vranckx ha già alle spalle una stagione in Germania da protagonista. Nato e cresciuto in Belgio, da origini congolesi, si mette in luce nel Mechelen completando anche tutta la trafila delle nazionali giovanili. Nelle due stagioni giocate in pianta stabile in prima squadra, disputa 47 partite con 5 reti all'attivo. Nell'estate 2021 il Wolfsburg si muove sul giocatore, aggiudicandoselo per circa 8 milioni di euro. 24 presenze e 2 gol nell'ultima Bundesliga, ma il belga è sceso in campo anche in 4 sfide della Fase a Gironi di Champions League.

Vrancx, un recupera palloni

Giocatore molto prezioso in fase di interdizione, Vranckx non è comunque il classico mediano dai piedi grezzi. Sia al Mechelen sia al Wolfsburg, ha ricoperto in alcune gare il ruolo di centrocampista avanzato e non è raro vederlo partecipe in fase di rifinitura e finalizzazione. La sua prerogativa è comunque quella di recuperare palloni in mezzo al campo, caratteristica ideale per il centrocampo di Pioli basato sul pressing e ripartenza.

Aster Vranckx con il Wolfsburg Credit Foto Getty Images

