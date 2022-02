Dani Alves, Ferrán Torres Barcellona non finisce qui. I blaugrana vogliono a tutti i costi un nuovo centrocampista, di una certa qualità, ma che aggiunga dinamismo e centimetri in mezzo al campo. Secondo Marca, l'obiettivo n° 1 è quello di Kessié, figura che si sposa con questo profilo e, soprattutto, che arriverebbe a parametro zero. , Ferrán Torres e Aubameyang sono stati gli acquisti invernali , ma il restyling delnon finisce qui. Ivogliono a tutti i costi un nuovo centrocampista, di una certa qualità, ma che aggiunga dinamismo e centimetri in mezzo al campo. Secondo, l'obiettivo n° 1 è quello di, figura che si sposa con questo profilo e, soprattutto, che arriverebbe a

Kessié, infatti, non ha mai trovato l'accordo per il rinnovo di contratto col Milan e rischia di partire a 0 come hanno fatto la scorsa estate Donnarumma e Çalhanoglu. Il centrocampista ivoriano ha chiesto a più riprese un ingaggio da 8 milioni di euro l'anno, ma Maldini e Massara non si sono mai avvicinati a quella cifra. Ora c'è tempo ancora qualche mese per ribaltare la situazione, ma se ti chiama il Barcellona...

