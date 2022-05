Fermarsi mai. Rilanciare, piuttosto. La strada tracciata dal Milan è chiara: lo Scudetto appena conquistato , più che un punto di arrivo, deve essere visto come primo step di un percorso volto a trasformare il club rossonero nel vero punto di riferimento del nostro calcio. L'appetito, insomma, vien mangiando per diverse ragioni, dalla giovanissima età di tutti i grandi protagonisti della corsa al titolo al possibile imminente passaggio di proprietà sotto l'ala del colosso RedBird . Una rivoluzione prevista che non intaccherà la posizione saldissima di Stefano Pioli e della dirigenza: l'obiettivo diventa, piuttosto, delineare al meglio il percorso per riuscire a fare ancora di più, anche da vincitori. E i margini, di manovra, a dire il vero, ci sono eccome.

Milan, la squadra più giovane a vincere uno Scudetto in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria e che ha concesso oltre 11.500' concessi agli U-23 in rosa

Età media squadra 2021/22 26 anni e 93 giorni Minuti concessi agli U-23 in rosa 11.741 (2ª in Serie A meglio solo il Sassuolo) Giocatori U-23 con più di 1500' di utilizzo 5 (Kalulu, Leao, Tonali, Diaz, Saelemaekers)

Il caposaldo: blindare Leao

Rafael Leao ha dimostrato di avere tutto per diventare un fuoriclasse. Un exploit straordinario derivato anche dalla forza con cui lo stesso Milan ha sempre puntato su di lui, anche quando era ancora un giovanissimo e scostante esterno d'attacco. Il club è conscio delle tante attenzioni dei top club europei per il ragazzo (PSG su tutti) e sta già lavorando al rinnovo di contratto per blindarlo definitivamente. L'obiettivo è tutt'altro che scontato da raggiungere: Leao sa di essere un top e servirà, per accontentarlo, uno sforzo importante accompagnato all'ormai acclarata bontà del progetto. A dare una mano ai rossoneri ci sarebbe anche una clausola rescissoria da ben 150 milioni, stipulata al momento del suo acquisto dal Lille: una cifra monstre che, al momento, allontana i predatori e permette alle parti di ragionare con serenità sul da farsi. Premio di miglior giocatore della Serie A e bottino complessivo da 14 gol e 12 assist in stagione:ha dimostrato di avere tutto per diventare un fuoriclasse. Un exploit straordinario derivato anche dalla forza con cui lo stesso Milan ha sempre puntato su di lui, anche quando era ancora un giovanissimo e scostante esterno d'attacco. Il club è conscio delle tante attenzioni dei top club europei per il ragazzo (PSG su tutti) e sta già lavorando al rinnovo di contratto per blindarlo definitivamente. L'obiettivo è tutt'altro che scontato da raggiungere: Leao sa di essere un top e servirà, per accontentarlo, uno sforzo importante accompagnato all'ormai acclarata bontà del progetto. A dare una mano ai rossoneri ci sarebbe anche una clausola rescissoria da ben 150 milioni, stipulata al momento del suo acquisto dal Lille: una cifra monstre che, al momento, allontana i predatori e permette alle parti di ragionare con serenità sul da farsi.

Le priorità: Kessié va sostituito, c'è Renato Sanches. A destra si può fare di più

Sven Botman, Divock Origi, fresco fresco di finale di Champions con il Liverpool. Paradossalmente uno dei grandi vantaggi di questo Milan risiede nella chiarezza quasi cristallina di quelli che possono essere i ruoli perfettibili. Un aspetto determinante, soprattutto per una società che continuerà a spingere con forza sul tema della sostenibilità: servirà, ancora una volta, essere perfetti sugli investimenti principali. Salvo sorprese il primo pezzo da novanta dovrebbe essere mastodontico centrale del Lille che andrà ad aggiungere muscolarità ad un pacchetto arretrato prossimamente orfano di Romagnoli. Un investimento da più di 30 milioni di euro per un altro "ragazzino" terribile che si giocherà il posto con Kalulu al fianco di Tomori. Acclarata anche la strategia riguardo la punta: in attesa di sciogliere le riserve sul futuro di Ibrahimovic arriverà a parametro zero, fresco fresco di finale di Champions con il Liverpool.

Non ancora al traguardo, ma comunque ben avviata anche la trattativa per Renato Sanches: salvo sorprese sarà il portoghese a sostituire Kessié, da mesi promesso sposo del Barcellona. Un altro affare da circa 30 milioni che, unito all'eventuale rientro alla base di Tommaso Pobega (il giocatore piace, ma il Torino ha pronti 15 milioni per provare a prenderlo a titolo definitivo) andrebbe a comporre una cerniera di centrocampo di estrema affidabilità.

Resterebbe così perfettibile, sulla carta, lo slot dell'esterno destro d'attacco. Difficile immaginare che il club voglia accollarsi un'altra spesa monstre, motivo per cui la pista Berardi (Pioli stravede per lui, ma il Sassuolo spara altissimo) si è raffreddata nelle ultime ore.

Più facile pensare che la società voglia pescare dal "barattolo" delle occasioni. Asensio resta una splendida ma complicata suggestione, visto che ha ancora un anno di contratto con il Real; più semplice, eventualmente, arrivare a Federico Bernardeschi, che accetterebbe di buon grado la destinazione (scordandosi ingaggi da 4 milioni e rotti). Il Milan campione, insomma, ha già iniziato a muovere le pedine sulla scacchiera: la calda estate rossonera è appena cominciata, ma già promette scintille...

