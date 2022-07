Anche le telenovele più lunghe, prima o poi, sono destinate a concludersi: Charles De Ketelaere può finalmente considerarsi, di fatto, un nuovo giocatore del Milan. La Gazzetta dello Sport racconta di passi avanti significativi, probabilmente decisivi verso la chiusura di un affare che tiene col fiato sospeso i tifosi ormai da un mese. Maldini e Massara, nonostante i rallentamenti degli ultimi giorni, hanno continuato a lavorare senza sosta ed hanno deciso di assestare un ulteriore rilancio, facendo l'ennesimo passo avanti verso il Brugges.

Le cifre sono di fatto quelle richieste dal club belga: il centrocampista arriverà in italia per 31 milioni più 4 di bonus. La trattativa ora è in fase di definizione, anche grazie al giocatore che fin dall'inizio ha spinto per la soluzione Milan respingendo l'assalto del Leeds, pronto a mettere sul piatto un'offerta più ricca da circa 37 milioni. Un lavoro di squadra, per accontentare tutti: l'affare si chiuderà, con ogni probabilità, tra stasera e domani.

