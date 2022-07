Nella giornata di domani, mercoledì 20 luglio, la dirigenza del Milan volerà in Belgio per tentare di porre l'ultimo tassello alla trattativa e chiudere l'operazione De Ketelaere. L'ultima proposta rossonera dovrebbe aggirarsi sui 35 milioni di euro, bonus compresi: esattamente la cifra che il Bruges pretende, e ha sempre preteso, per liberare il suo miglior giocatore. Insomma, ci siamo. Anche perché l'accordo tra i rossoneri e il calciatore c'è da tempo, così come la volontà del nazionale belga di venire in Italia per dare il via a una nuova avventura professionale.

La partita non l'ha giocata: ufficialmente per scelta tecnica, ufficiosamente perché per il trasferimento al Milan potrebbe essere ormai questione di giorni. O di ore. I festeggiamenti di domenica con i tifosi , in questo senso, sono sembrati un vero e proprio commiato. Megafono in mano, De Ketelaere si è recato sotto la curva del Bruges dopo il successo per 1-0 sul Gent nella Supercoppa belga, secondo trofeo del club dopo il campionato vinto pochi mesi fa. Ha intonato un coro, sorridendo, e i compagni di squadra gli sono andati dietro.. O di ore.

I campioni d'Italia e Stefano Pioli si preparano dunque ad accogliere un elemento futuribile in uno dei ruoli più controversi della scorsa stagione: quello del trequartista centrale. Una posizione di campo in cui Brahim Diaz non è riuscito a mantenersi ad alti livelli, costringendo il tecnico ad adattare centrocampisti come Kessie o Krunic. Ma De Ketelaere può giostrare anche da esterno, dando eventualmente il cambio a uno degli interpreti titolari. Duttilità, e qualità, al potere.

