Si è concluso da poco l'incontro tra Milan e Club Brugge a Lugano, ennesimo episodio della trattativa legata a De Ketelaere. Maldini e Massara hanno cercato di colmare il gap tra domanda e offerta che sta tenendo in stallo il passaggio del trequartista in rossonero. L'esito non è stato quello sperato e di fatto non ci sono stati passi in avanti nell'affare.

Charles De Ketelaere con la maglia del Belgio - Nations League 2022-23 Credit Foto Getty Images

Il Milan ha proposto 30 milioni di base fissa più due milioni di bonus. Nessun cedimento da parte del club belga che resta fermo sull'iniziale richiesta di 35 milioni. Toccherà ai rossoneri a questo punto il rilancio decisivo per sbloccare definitivamente la situazione. All'uscita dall'incontro Maldini non ha voluto rilasciare dichiarazioni, non mostrando troppo ottimismo sugli sviluppi. Qualora il Milan decidesse di togliersi dalla corsa al talento del Bruges, la prima alternativa è rappresentata da Ziyech del Chelsea.

