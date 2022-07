Nell'infinita telenovela che potrebbe concludersi con il tanto agognato arrivo di De Ketelaere al Milan non si può certo dire che il ragazzo non stia facendo di tutto per vestire rossonero al più presto possibile. Il trequartista, secondo quanto riporta Sky Sport, ha fatto un ulteriore passo per favorire la stretta di mano tra i rossoneri ed il Brugge rinunciando a parte del proprio stipendio. Un gesto forte ed estremamente significativo del quale, tuttavia, manca ancora l'interpretazione deifnitiva: resta da comprendere, infatti, se sarà il club campione d'Italia a risparmiare sul pagamento dello stipendio o se il giocatore abbia effettivamente accantonato alcuni arretrati con la sua attuale squadra.

Quel che è certo è che, in un senso o nell'altro, per De Ketelare siamo al bivio finale: il Milan ha proposto un ultimo rilancio da 35 milioni complessivi (31 fissi più 4 di bonus) per soddisfare in pieno le richieste del Brugge, che ha chiesto tempo fino a domani per la risposta definitiva. Il giocatore, intanto, oggi non si è allenato con il resto dei compagni ed aveva già saltato il primo impegno ufficiale della stagione.

Ad

Calciomercato Milan, finalmente De Ketelaere: c'è l'accordo col Brugge IERI A 13:05

De Ketelaere-Milan, ci siamo! Il West Ham vuole Scamacca

Calciomercato Il Milan non molla De Ketelaere, ma se salta c'è Ziyech 26/07/2022 A 06:36