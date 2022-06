Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Milan: è anche il Maldini day?

"Maldini, ci siamo?". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sul Milan. E' un po' la domanda che si fanno tutti i tifosi rossoneri.

La nostra opinione: La situazione ormai sta sfiorando il paradosso: il diretto tecnico del Milan e non solo sono ancora in attesa del rinnovo del contratto. Oggi, oltre ad essere il Lukaku-Day, potrebbe essere il Maldini-Day. Il tempo stringe, e le situazione di mercato per il Milan rischiano di sfuggire. La voce dalla Francia - molto potente - dà Renato Sanches in fuga verso il PSG: urge la firma di Maldini (e di Massara) e serve subito. Oggi potrebbe essere il giorno buono, dovrebbe esserlo.

Juve, Cambiaso sì! Contatto Bremer

Andrea Cambiaso, classe 2000 del Genoa può di fatto considerarsi già un giocatore della Juventus: secondo il Tuttosport, è fatta, e non solo. La Juventus starebbe attenzionando anche Bremer, difensore del Torino che l'Inter continua a seguire ma ancora non "chiude".

La nostra opinione: Al Genoa andranno quasi 4 milioni di euro e il difensore romeno Radu Dragusin: in caso di partenza di Pellegrini, Cambiaso potrebbe essere già impiegato nella rosa di Allegri, altrimenti sarà mandato a farsi le ossa in giro per l'Italia. Fosse per noi, una chance la meriterebbe fin da subito: è un 2000 e ha già esperienza in Serie A e in campo internazionale, con la maglia dell'Italia. Inutile continuare a dire che non puntiamo sui giovani, se non li facciamo giocare: giusto che l'esempio arrivi dalle grandi squadre.

Neymar, il PSG non ti vuole più!

Secondo il Corriere della Sera, Neymar e il PSG sono a un bivio: il brasiliano, forte di tre anni di contratto ha chiesto il pagamento di tutte le spettanze. Secondo El Pais il giocatore sarebbe stato proposto al Chelsea e alla Juventus, ma da Torino fioccano le smentite.

La nostra opinione: Le sliding doors del calcio sono molto strane, non quelle che portano al PSG: chissà se Neymar rimpiange o meno la decisione di andare a Parigi invece che in qualsiasi altro top club europeo? Fatto sta che ora, con il progetto impostato su Mbappé, il campione brasiliano si trova in mezzo a una strada: il club non punta su di lui e lui vorrebbe andarsene, ma semplicemente non può, blindato da tre anni di contratto e forte di uno stipendio da 40 milioni. Vuole 200 milioni per andarsene da Parigi o in alternativa, andare in prestito e contribuire al pagamento del suo ingaggio. Non una bella situazione per lui.

Pogba come Cristiano Ronaldo: via la birra in conferenza

