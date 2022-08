L'attesa è finalmente conclusa: a mezzanotte e venti circa della notte tra lunedì 1 e martedì 2 agosto,Il belga è ora pronto a diventare a tutti gli effetti un giocatore del Milan, che negli scorsi giorni ha trovato l'accordo con il Bruges in cambio di 32 milioni più altri tre di bonus, oltre a una percentuale su una futura rivendita. Nella giornata di martedì sono in programma le visite mediche e poi la firma di un contratto di durata quinquennale.

L'arrivo in Italia di De Ketelaere era inizialmente previsto tra venerdì e sabato, quindi domenica, ma è stato in entrambi i casi rinviato per consentire al giocatore di sbrigare le ultime pratiche prima della partenza. Fino a un rinvio nel rinvio, in quanto il suo jet privato sarebbe dovuto partire da Bruxelles nel tardo pomeriggio e arrivare a Linate poco dopo le 19. In ogni caso, il finale felice era già stato apparecchiato con l'intesa tra il Milan e il Bruges. Una stretta di mano sofferta, arrivata al culmine di settimane intense e a tratti snervanti. Alla fine il club rossonero ce l'ha fatta. E si è assicurato uno dei gioielli più lucenti dell'intero panorama europeo