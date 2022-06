Ecco Divock Origi. L'attaccante belga, che nelle scorse settimane è stato salutato ufficialmente dal Liverpool, è atterrato nel tardo pomeriggio all'aeroporto di Malpensa, pronto per iniziare ufficialmente la propria avventura in Serie A con la maglia del Milan.

Origi si è fermato per qualche secondo all'esterno dell'aeroporto, a beneficio dei giornalisti e dei fotografi presenti. E poi via, verso la nuova esperienza a tinte rossonere. Le visite mediche e la conseguente firma sono in programma nella giornata di domani, martedì 28 giugno, con tanto di ufficialità da parte del Milan. L'ex giocatore dei Reds firmerà un contratto della durata di tre anni, fino al 30 giugno del 2025.

Nelle scorse settimane Origi si è visto recapitare altre offerte, specialmente dal Villarreal. Ma aveva dato la propria parola al Milan e non se l'è rimangiata. Il belga arriva a Milano dopo un paio di stagioni complicate, con un minutaggio irrisorio e tre reti complessive in Premier League, ma ha la fiducia di Pioli e della società. In attesa del recupero di Ibrahimovic, e della decisione sul rinnovo dello svedese, sarà lui a giocarsi il posto con Giroud.

