Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Milan, fari su Asensio

Secondo quanto riferisce Tuttosport questa mattina in edicola, il Milan vuole rinforzare la fase offensiva sull'out di destra. Il nome che è emerso nelle ultime ore è senza dubbio quello di Marco Asensio, esterno del Real Madrid. Il giocatore è stato visto a Milano recentemente ed è in scadenza nel 2023. Ostacoli? Lo spagnolo, al momento, percepisce 5.5 milioni di euro, cifra non astronomica, ma secondo quanto filtra dal suo entourage la richiesta potrebbe alzarsi se una nuova squadra bussasse alla sua porta. In più la concorrenza estera è molto forte, soprattutto in Premier League.

La nostra opinione: nel Milan in questo momento c'è un forte dislivello tra il settore di destra e quello di sinistra in attacco. Da una parte l'esplosione di Leao, il cui rimpiazzo ha il nome di Ante Rebic, dall'altra le difficoltà di Saelemaekers e Junior Messias. Asensio è il profilo ideale per la visione della dirigenza rossonera: ancora giovane - 26 anni - ma già forte di un'esperienza internazionale che in pochi alla sua età possono vantare.

Inter su Cambiaso se Perisic va via

L’Inter non vuole rinunciare a Ivan Perisic e gli propone un nuovo contratto, ma secondo il Corriere dello Sport entrambe le parti fissano un termine ultimo per il rinnovo. In caso di addio l'alternativa è Federico Bernardeschi, anche lui in scadenza con la Juve. Il jolly, invece, è Cambiaso dal Genoa. Diverse le contropartite da poter inserire per arrivare al calciatore, come per esempio il cartellino di Vanheusden (attualmente in prestito al Genoa), oppure un giovane di proprietà (Esposito o Mulattieri).

La nostra opinione: il 22enne genovese è un esterno capace di giocare sia a destra che a sinistra e dunque il suo acquisto sarebbe a completamento di una batteria di esterni di tutto rispetto: Dumfries, Darmian, Gosens. Come l’Inter, anche Milan, Napoli, Juventus e Atalanta sono sulle sue tracce.

I gioielli del Sassuolo e i loro pretendenti

In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, fa il punto sul futuro dei gioielli neroverdi. Da Raspadori a Scamacca, passando per Berardi e Traoré, ciascuno di fatto destinato a una big del nostro campionato. Sassuolo permettendo, chiaramente. Il puzzle è più o meno questo: Raspadori piace alla Juve, che ha individuato in lui il sostituto ideale di Dybala, Scamacca è inseguito da Inter e Milan, Berardi potrebbe fare al caso dei rossoneri e Traoré ha attirato l'attenzione del Napoli. Per non dimenticare Frattesi, nei radar dell'Inter da tempo.

La nostra opinione: al momento il Sassuolo è una fucina di talenti, giovani e quasi tutti italiani il che lo rende un'eccellenza del calcio italiano così tanto criticato a livello sistemico dopo la cocente delusione dell'eliminazione dai mondiali in Qatar. Per rilanciarlo le big del nostro campionato dovranno ripartire proprio dagli italiani. Sarà una lunga estate per la famiglia Squinzi.

