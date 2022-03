questa occasione di mercato con Divock Origi è molto vicino a vestire la maglia del Milan . Secondo quanto ha riportato in questi giorni l’insider Antonio Vitiello sarebbe stata raggiunta un’intesa di massima su un quadriennale da 4 milioni a stagione, restano da limare ultimi dettagli su ingaggio e bonus ma Maldini e Massara non vorrebbero lasciarsi scapparecon l’attaccante belga di origini kenyote (27 anni ad aprile) che si libererebbe a parametro zero dal Liverpool il prossimo giugno. È l’attaccante giusto per il Milan, buono per svecchiare il reparto e al contempo garantire l’agognato bottino di 15-20 in campionato? Abbiamo coinvolto il collega Ibrahim Mustapha di Eurosport Inghilterra per ricevere un parere privilegiato.

La scheda di Divock Origi

Ad

Data di nascita 18 aprile 1995 Altezza e peso 186 cm x 75 kg Ruolo Attaccante Piede preferito Destro Nazionalità Belgio Scadenza contratto 30/6/2022 Valutazione (Transfermarkt) 12 mln €

Calciomercato Il Milan tra Origi e Belotti: su chi puntare a giugno? 19/03/2022 A 10:59

1. Divock Origi è il giocatore giusto per il Milan?

A 26 anni è un buon profilo in quanto a età per il Milan dato che Giroud e Ibrahimovic non sono proprio giovani. Se stanno cercando un attaccante che ha bisogno di giocare con regolarità per rilanciare la sua carriera, potrebbero fare molto peggio che provare con Origi.

2. Che tipo di giocatore è? I suoi punti di forza e le sue debolezze...

Sebbene non sia sempre il più affidabile dei finalizzatori, se gli vengono date le possibilità, troverà il modo di segnare. Sebbene in passato sia stato schierato in un ruolo da attaccante esterno è senza dubbio molto più impattante nel ruolo di punta centrale, da numero 9. Con giocatori “creativi” intorno a lui, potrebbe essere senza dubbio pericoloso sottoporta. Ha anche dimostrato di poter essere decisivo nelle grandi partite, vedi Barcellona e Tottenham.

3. Origi potrebbe essere un'opportunità per il Milan da svincolato?

Il Liverpool lo vede solo come un backup ed è difficile che lo ostacoleranno se volesse andarsene. La verità è che non sempre si adatta al modo in cui a Klopp piace giocare e una cessione sarebbe probabilmente la cosa migliore per tutti i soggetti coinvolti. Si è parlato di altri club di Premier League, ma un cambio di scenario destinazione San Siro potrebbe dargli nuova linfa.

4. Origi ha giocato meno di 1000 minuti negli ultimi 2 anni con il Liverpool: è colpa dell'elevata concorrenza nella squadra o di qualche problema fisico?

È semplicemente perché gli altri attaccanti del Liverpool sono migliori. E come ho detto, non si adatta per forza di cose allo stile di calcio di Klopp ed è visto più come un giocatore da "piano B". Ma guardando quanto è forte il Liverpool, il loro "piano A" funziona abbastanza bene da non dover cambiare quasi mai le cose.

I numeri di Origi in carriera: solo due volte in doppia cifra in carriera, nel 2021-22 ad oggi ha racimolato meno di 600'

Anno e squadra Presenze Gol 2012-13 Lille 10 1 2013-14 Lille 35 6 2014-15 Lille 44 9 2015-16 Liverpool 33 10 2016-17 Liverpool 43 11 2017-18 Wolfsburg 36 7 2018-19 Liverpool 21 7 2019-20 Liverpool 42 6 2020-21 Liverpool 17 1 2021-22 Liverpool 10 5

5. Riuscirà Origi a fare la differenza in Serie A come Abraham e Tomori? O rimarrà un "attaccante 5-6 gol" a stagione?

È difficile da prevedere: Origi ha segnato dei gol importanti e importanti per il Liverpool e con un impiego regolare e un sistema che gli si addice, potrebbe funzionare. In realtà è probabilmente più simile a Giroud che a uno come Abraham e se riuscisse a seguire le orme del francese al Milan penso che tutti i soggetti coinvolti sarebbero felici.

La nostra opinione: Il Milan cerca un 9 con spiccato killer instict, terminale offensivo prolifico per capitalizzare la mole di gioco prodotta dall’intelaiatura di mister Pioli e Maldini vede in Origi le stimmate di un nuovo Abraham, chiuso nel suo (top) club di Premier e pronto a esplodere altrove. A nostro avviso – e una volta raccolta la puntuale testimonianza dei colleghi d’Oltremanica – Origi non corrisponde al profilo del “mister X” per l’attacco rossonero; potrebbe essere invece un ottimo backup per Giroud e Ibrahimovic, ma a quel punto avrebbe senso scommetterci? Non sarebbe meglio convogliare le risorse su un numero 9 che abbia più gol nei piedi e più che facilitare il gioco lo finalizzi?

SCOMMETTERESTE SU ORIGI? Sì, può essere come Abraham No, non è un 9 goleador

Klopp: "Il Milan non meritava di arrivare ultimo nel girone"

Calciomercato Il Milan pensa ad Origi a costo zero: è la punta giusta per Pioli? 16/03/2022 A 19:10