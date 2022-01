Che il futuro di Franck Kessie sia lontano dal Milan, non è un mistero da tempo. Oramai il Milan si è messo l'anima in pace e perderà il centrocampista a zero a giugno

Così l'ivoriano sfoglia la margherita dei top club, alla ricerca dell'offerta economica migliore. Per mesi si è parlato di un accordo già trovato con il PSG, ma non sono mai arrivate conferme. E così il Barcellona sembra sia piombato sul giocatore, trovando anche un accordo verbale di massima per la prossima stagione. Secondo quanto riporta Catalunya Ràdio, quest'estate il mediano rossonero sarà l'obiettivo numero uno dei blaugrana per rinforzare la mediana. Dopo la chiusura del mercato, ne sapremo di più sulla questione.

