pretendente serissima per Charles De Ketelaere, principale obiettivo rossonero per rinforzare la trequarti. Sul trequartista belga del Brugge, secondo il quotidiano Het Laaste News, si è inserito con forza il Leeds: gli Whites, forti dei 50 milioni incassati dal Manchester City per la cessione di Phillips, sarebbero pronti ad investirne ben 30 più 5 di bonus per il talento sul quale Maldini e Massara hanno da tempo avviato i contatti. Altra possibile brutta sorpresa per il Milan sul mercato. Dopo l'inserimento del PSG sull'obiettivo Renato Sanches e lo scottante sorpasso definitivo del Newcastle per Botman , dall'Inghilterra arriva una, principale obiettivo rossonero per rinforzare la trequarti. Sul trequartista belga del Brugge, secondo il quotidiano, si è inserito con forza il Leeds: gli Whites, forti dei 50 milioni incassati dal Manchester City per la cessione di Phillips, sarebberoper il talento sul quale Maldini e Massara hanno da tempo avviato i contatti.

Ad

Duello Milan-Leeds per De Ketelaere: cosa pensa il giocatore

Calciomercato Juve, quando arrivano Pogba e Di Maria? Sbarco, date e visite UN' ORA FA

Ad aiutare in un certo senso il Milan, in questo momento, è la posizione del centrocampista belga: De Ketelaere, infatti, avrebbe fatto sapere ai propri agenti di non gradire la destinazione Leeds. Nella testa del ragazzo, al momento, ci sono solo i rossoneri: una volontà chiara, che al momento regala tempo ai campioni d'Italia per organizzare una controproposta al Brugge. Non è da escludere che col passare delle settimane le cose possano cambiare, ma una cosa è certa: da Casa Milan serve muoversi in fretta su un talento tanto seguito ed apprezzato.

Akanji: più Inter che Juve. Milan: Ziyech si avvicina

Calciomercato Kessié: "Darò tutto per il Barça, Ibra? ha detto che mi troverò bene" 3 ORE FA