Calcio

Calciomercato - Milan, il Liverpool su Bennacer. Chukwuemeka-Chelsea: è ufficiale

CALCIOMERCATO - E' quasi fatta per l'approdo alla Juventus di Filip Kostic dall'Eintracht Francoforte: affare da 15 milioni. Milan, attenzione: il Liverpool è pronto a offrire 50 milioni per Bennacer. Chukwuemeka (ex obiettivo rossonero) ufficializzato dal Chelsea.

00:00:59, 17 minuti fa