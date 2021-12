Lorenzo Lucca, attaccante del Pisa, è finito nel mirino di grandi club europei a sentire le parole del suo presidente, Giuseppe Corrado. Il club toscano, che lo ha acquistato dal Palermo nella scorsa estate, se lo gode anche in ottica futuro e mercato: da inizio campionato sono 6 le reti messe a segno in 16 gare con la maglia nerazzurra, con le 2 siglate con quella dell'Italia Under 21 a completare il quadro. Nelle scorse ore il patron del Pisa ha fatto il punto sul futuro dell'attaccante ai microfoni di Radio Anch'Io Sport:

"Per Lorenzo abbiamo avuto tante sollecitazioni. Su di lui ci sono anche il Milan e alcune squadre internazionali. A giugno se ne può parlare. È forte, ha grandi margini di crescita grazie alle sue doti fisiche e tecniche”.

