Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Milan, Onana per rinfoltire il centrocampo

A 9 i giorni dalla fine del calciomercato, il Milan stringe i tempi per portare a casa un centrocampista e un difensore: per la mediana sembra essere in vantaggio Jean Onana del Bordeaux. Secondo il Corriere dello Sport, per il dossier del classe 2000 camerunense, i rapporti con il club di Ligue 1 sono ottimi dopo la trattativa che ha portato Yacine Adli la passata estate a diventare un giocatore del Milan. In giornata ci si aspetta una missione della dirigenza rossonera oltralpe per chiudere l'operazione. Dietro, in difesa, rimane viva la pista che porta al centrale classe '99 del Tottenham Japhet Tanganga. Il problema in questo caso è lo stesso da giorni, la formula. I rossoneri vorrebbero solo un diritto di riscatto mentre dall'Inghilterra fanno sapere di voler inserire l'obbligo nella trattativa.

La nostra opinione: tolti Bennacer e Tonali (per ora la coppia titolare), Pioli ha perso Kessie e sta ancora aspettando un reale sostituto, anche perchè Pobega avrà bisogno di tempo per entrare negli schemi rossoneri, Krunic al momento è infortunato, Bakayoko sembra fuori dai piani, mentre Adli a oggi è visto qualche metro più avanti.

Il Chelsea piomba su Leao

Nella serata di lunedì è rimbalzata dall’Inghilterra la notizia del Times, firmata da Duncan Castles e Paul Joyce, che racconta di un Chelsea al lavoro per cercare di portare a Londra Rafael Leao. Da quanto trapelato dall'ambiente rossonero al momento il Milan non ha ricevuto nessuna offerta ufficiale dai Blues per il portoghese. L'unico scenario che potrebbe cambiare qualcosa è quello in cui il club di Premier decidesse di pagare la clausola rescissoria dell'MVP della Serie A nella scorsa stagione, pari a 150 milioni di euro.

La nostra opinione: è improbabile che il Diavolo si privi di un giocatore chiave, forse il più importante dell'attacco, a pochi giorni dalla chiusura della finestra del calciomercato estivo: non ci sarebbero le tempistiche necessarie per trovare un eventuale rimpiazzo all’altezza.

Inter, ora è Chalobah in pole per la difesa

Secondo la Gazzetta dello Sport, i difensori sotto la lente d'ingrandimento della dirigenza nerazzurra restano tre, anche se nelle ultime ore si sta registrando il sorpasso di Trevoh Chalobah, 23enne inglese del Chelsea, su Acerbi della Lazio e Akanji del Borussia Dortmund. Come riferisce la Rosea, se i Blues aprissero al prestito sarebbe Chalobah il prescelto dell'Inter per rinforzare il reparto arretrato in qualità di vice de Vrij.

La nostra opinione: di Acerbi, considerato il colpo ideale in questo finale di mercato per la sua precedente esperienza con Simone Inzaghi, non convince l’età anche se oggi è atteso nella sede del club nerazzurro il suo agente, Federico Pastorello. L'affondo, dunque, arriverà solo in caso di mancato accordo con Chalobah.

