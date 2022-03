Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Ad

Calciomercato Romagnoli-Lazio, vicina la fumata bianca: l'ostacolo commissioni IERI A 11:02

Il Milan prepara strategia e offerte per Scamacca e Berardi

Maldini e Massara sono al lavoro in vista del mercato estivo e, come riporta La Gazzetta dello Sport, hanno messo nel mirino due giocatori del Sassuolo: Scamacca e Berardi. A breve i dirigenti del Milan incontreranno l’ad neroverde Giovanni Carnevali per fare il punto della situazione. Il nodo al momento, è legato alle valutazioni dei cartellini. I rossoneri, infatti, non vorrebbero andare oltre i 30 milioni per Scamacca e i 15 per Berardi, cifre che il Sassuolo, intenzionato a monetizzare il più possibile dalla cessione dei suoi gioielli, non ritiene sufficienti.

La nostra opinione: su Scamacca l’Inter si è fatta avanti da tempo, ma Marotta, costretto prima a vendere un pezzo pregiato dell’attuale rosa per seguire la linea Suning, ha proposto un prestito con riscatto, idea che il Sassuolo ha rimandato al mittente. Al Milan farebbero comodo entrambi: sarà possibile uno sconto sull'acquisto di entrambi i gioielli neroverdi?

Inter: Perisic in bilico, ecco il vice-Gosens

Anche l'Inter pensa al futuro e ai rinforzi per la squadra di Inzaghi in vista della prossima stagione. Se Brozovic ha da qualche giorno rinnovato il suo contratto, è ancora in bilico la situazione di Perisic. L'esterno non ha ancora deciso se continuare in nerazzurro, per questo l'Inter si è tutelata con Gosens e segue un altro giovane profilo, ovvero Sergio Gomez, esterno classe 2000 dell’Anderlecht, cresciuto nella Cantera del Barcellona. Qualità e quantità, dunque, con una dote speciale: gli assist, rivela La Gazzetta dello Sport.

La nostra opinione: giovane, dal costo accessibile e con l’ingaggio sostenibile, in piena linea con la nuova politica societaria. What else?

Derby Inter-Juve per Frattesi

Per Davide Frattesi si accende il derby d'Italia (che andrà per altro in scena al ritorno dalla sosta nazionali): se l'Inter ha messo da tempo il centrocampista del Sassuolo nella sua lista dei desideri, nelle ultime settimane la Juventus ha sensibilmente accelerato. Secondo Tuttosport i dirigenti bianconeri hanno fatto irruzione sul 22enne, ma il club della famiglia Squinzi è una bottega tutt'altro che da saldi: per il mediano romano si viaggia sui 25 milioni più bonus.

La nostra opinione: nell'ambito di un progetto di ringiovanimento e di italianizzazione della rosa, Frattesi è perfetto per Agnelli, anche perchè salvo enormi passi indietro sarà uno dei protagonisti del nuovo corso azzurro. A livello di club un salto di qualità in una big come Juve e Inter potrebbe servire al ragazzo. Eccome.

Impresa Macedonia: tifosi in delirio a Skopje, è festa!

Calciomercato Ibra, giù l'ingaggio e futuro da dirigente? Inter in pole per Dybala 24/03/2022 A 07:43