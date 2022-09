Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Milan, Maldini blinda Leao

In un'intervista a tuttocampo sulla Gazzetta dello Sport, il dt del Milan, Paolo Maldini, non si nasconde alla domanda "Quale sarà il futuro di Rafael Leao?". Ecco la sua risposta: "Leao ha una situazione difficile che deriva dal passaggio al Lilla, questo lo sta condizionando molto e ha fatto sì che i nostri interlocutori spesso siano cambiati. Rafa però è grato a noi e a me interessa quello che ci dice lui. Rafa capisce che il percorso nei prossimi anni deve essere al Milan, lo capisce e ce lo dice. Poi ci sarà una trattativa ma noi sappiamo che i giocatori forti vanno pagati per il loro valore. Se la squadra crescerà ancora, Leao avrà tutto per competere al massimo. Poi certo, non esiste un incedibile per tutte le squadre del mondo. Se possiamo dire che ci sono buone possibilità di trovare un accordo con lui e lo Sporting? Sì, con lui sì. Con lo Sporting Lisbona noi non c’entriamo nulla".

La nostra opinione: trattativa resa complicata anche (e soprattutto) dal contenzioso con lo Sporting Lisbona dal valore di 19 milioni di euro. La somma dovrebbe essere pagata a metà tra Leao e il Lille. Il Milan ormai da tempo si è fatto avanti proponendo una soluzione per cui il club paga la metà della metà dovuta da Leao, mentre l’altra parte viene anticipata sempre dal Milan e viene scontata nel rinnovo dei successivi 5 anni.

Inter, il Chelsea torna a premere su Dumfries

Ancora Chelsea su Denzel Dumfries: l'esterno olandese dell'Inter è nel mirino del club inglese che vuole averlo nel suo organico per la stagione 2023/24. Ed è pronto a tornare all'assalto a gennaio, come riportato dal Corriere dello Sport, provando la stessa operazione dello scorso agosto: pagare subito l'ex Psv per prenotarlo in vista della prossima stagione. L'unica differenza sarà la durata del prestito: 6 mesi invece che 12. Dipenderà anche dal rendimento di Denzel durante Qatar 2022.

La nostra opinione: difficilmente Simone Inzaghi si priverà di un elemento fondamentale della rosa che ha disputato 8 gare ufficiali in questo inizio di stagione. Dall'altra parte, però, c'è la necessità di Zhang di fare cassa entro il 30 giugno. Staremo a vedere.

Skriniar, nuovo assalto PSG a gennaio

Il rinnovo di Milan Skriniar, il cui contratto scade a giugno 2023, continua a tenere banco in casa Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, ad inizio anno il PSG formulerà nuovamente un’offerta, ma sarà una proposta ben lontana dai 60 milioni complessivi di agosto: non andrà oltre quota 30 milioni. E a quel punto Zhang si troverà di fronte a un bivio non semplice: vendere a gennaio alla metà di quanto sarebbe stato possibile ad agosto non avrebbe i contorni dell’affare, ma potrebbe essere l’unica via possibile. In più c'è la volontà del giocatore, che sa per certo che l’Inter non arriverà mai a garantirgli nove milioni di stipendio offerti dal PSG, tra parte fissa (7,7 milioni) e bonus.

La nostra opinione: l’Inter ha anche pensato a una strategia ponte, un rinnovo più breve oppure l’inserimento di una clausola rescissoria, per rimandare il problema al prossimo giugno. Ma non sembra questa essere una via che entusiasma, almeno a bocce ferme, lo slovacco. Il tempo stringe e, salvo miracoli dell'ultimo momento, i 30 milioni del PSG sembrano l'unica strada raggiungibile.

