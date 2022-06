Milan, di i e Frederic Massara. Secondo la Gazzetta dello Sport, le parti societarie si sono sensibilmente avvicinate dopo le prime incomprensioni con Gerry Cardinale e il subentro di RedBird Capital. La nuova settimana ormai alle porte sarà quella decisiva per i rinnovi, in casa, di Paolo Maldin . Secondo la Gazzetta dello Sport, le parti societarie si sono sensibilmente avvicinate dopo le prime incomprensioni cone il subentro di RedBird Capital.

Milan: Maldini e Massara a un passo dal rinnovo

Maldini pretende di essere libero di costruire un Milan in grado di riconfermarsi in Serie A e di migliorarsi in Europa. Il rinnovo contrattuale dei due dirigenti e uomini di mercato è fondamentale per permettere al club rossonero di spiccare il volo in sede di campagna acquisti. In cantiere, si sa, ci sono il difensore del Lille Sven Botman, i talenti del Club Bruges Noa Lang e Charles de Keteleare, passando per l'attaccante svincolato dal Liverpool Divock Origi.

...Ma Renato Sanches si allontana

Renato Sanches, a oggi molto Potrebbe però essere troppo tardi per un acquisto che sembrava ormai a un passo: quello del centrocampista del Lille, a oggi molto più vicino al PSG che non al Milan . Il club francese ha infatti messo sul banco un'offerta dei 30 milioni, decisamente superiore rispetto ai 18 proposti dal club rossonero.

Come cambia il Milan con l'acquisto di Renato Sanches

