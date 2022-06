Milan è fermo al palo. Due nomi su cui si era lavorato per settimane, anzi per mesi, sono sfumati. Il primo Renato Sanches, con il Botman che aveva rifiutato addirittura il Newcastle, salvo poi Douglas Luiz ( Maldini-Massara. Il responsabile dell'area tecnica e il direttore sportivo non hanno ancora messo nero su bianco il nuovo contratto che sarebbe dovuto arrivare questa settimana, rinviando il tutto alla prossima. C'è, infatti, prima da definire il budget a disposizione per il mercato che, in realtà, è già cominciato e l'asticella sembra che si sia abbassata nonostante lo Scudetto e il closing con la nuova società. Il mercato delè fermo al palo. Due nomi su cui si era lavorato per settimane, anzi per mesi, sono sfumati. Il primo, con il rilancio decisivo del PSG , e che dire diche aveva rifiutato addirittura il Newcastle, salvo poi ritornare sui suoi passi visto che il Milan non soddisfaceva le richieste del Lille. Adesso si parla di ecco chi è ), addirittura di Asensio e Ziyech , ma la verità è che i rossoneri non faranno passi in avanti fin quando non ci sarà la firma sul rinnovo di contratto al duo. Il responsabile dell'area tecnica e il direttore sportivo non hanno ancora messo nero su bianco il nuovo contratto che sarebbe dovuto arrivare questa settimana, rinviando il tutto alla prossima. C'è, infatti, prima da definire il budget a disposizione per il mercato che, in realtà, è già cominciato e l'asticella sembra che si sia abbassata nonostante lo Scudetto e il closing con la nuova società.

Massara e Maldini: due anni, ma...

Secondo Sport Mediaset, l'accordo tra il Milan e il duo Maldini-Massara è stato già raggiunto. E in settimana dovrebbe finalmente arrivare la fatidica firma su un contratto biennale con opzione per il terzo. C'è però un però. Maldini, soprattutto, vuole essere rincuorato sulle esatte mansioni che andrà a svolgere a partire dalla stagione che verrà. L'ex capitano, infatti, non vuole più essere un 'semplice' responsabile dell'area tecnica, ma passare oltre, avendo anche più responsabilità sul mercato, soprattutto dal punto di vista economico, assumendo un po' quello che è il ruolo di Marotta all'Inter. Ma, in questo momento un po' di stallo anche in società, in attesa dell'arrivo di Cardinale, non c'è un vero Marotta tra i rossoneri.

Solo 50 milioni di budget?

E poi c'è il budget. Per ora quello del fondo Elliot, che non vuole andare oltre i 50 milioni da investire in una squadra che, dopotutto, ha vinto lo Scudetto. Servono però forze fresche e non basta il solo Origi per migliorare la rosa e puntare a qualcosa di importante per la prossima stagione. Intanto Maldini e Massara aspettano, ma giocatori come Botman e Renato Sanches vanno.

Tonali: "Il Milan mi ha cambiato parecchio, anche in chiave Nazionale"

