stanno in queste ultime ore valutando un altro nome dalla Bundesliga: Evan N'Dicka. Il centrale dell'Eintracht piace moltissimo ai campioni d'Italia, come ammesso dal ds dei tedeschi Krosche: "Sappiamo dell'interesse, anche se finora non ci sono offerte". Un'idea per la verità non nuova alla Serie A, visto che un timido sondaggio per il francese fresco vincitore dell'Europa League lo aveva effettuato anche la Roma. Idee, intrecci, obiettivi. Luglio è stato per il Milan un mese particolarmente concitato sul mercato: oltre alla telenovela De Ketelaere i rossoneri stanno lavorando anche per regalare a Stefano Pioli per rimpolpare il pacchetto dei centrali difensivi. Perso Botman ad inizio estate, Maldini e Massara hanno alzato il pressing per Tanganga del Tottenham, ma. Il centrale dell'Eintracht piace moltissimo ai campioni d'Italia, come ammesso dal ds dei tedeschi Krosche:. Un'idea per la verità non nuova alla Serie A, visto che un timido sondaggio per il francese fresco vincitore dell'Europa League lo aveva effettuato anche la Roma.

Evan N'Dicka in azione con l'Eintracht Francoforte surante la finale di Europa League con i Glasgow Rangers Credit Foto Getty Images

Il Milan sembra ben più convinto a volerci provare rispetto ai giallorossi, ma ci sono diversi ostacoli da superare. In primis, il prezzo del cartellino: la richiesta è 20-25 milioni cash. Altro elemento che complica paradossalmente le cose è il contratto in scadenza 2023 che non apre spiragli se non per un addio a titolo definitivo. L'Eintracht sa bene che il giocatore non ha intenzione di intavolare discorsi per il rinnovo del contratto e sta aprendo le porte ai vari club interessati, ma considera N'Dicka un pezzo pregiato della rosa e non intende svenderlo. Il Milan resta per ora alla finestra senza affondare, consapevole di poter andare all'assalto soltanto in caso di fumata grigia per la trattativa De Ketelaere: se saltasse l'arrivo del belga, Maldini e Massara potrebbero ricollocare il budget sul francese. Anche Diallo, oltre a Tanganga, resta un nome da tenere in considerazione.

