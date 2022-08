Sfuma, abbastanza a sorpresa, una stuzzicante idea di mercato del Milan. Tra i nomi sondati come alternative all'obiettivo numero uno per il centrocampo Renato Sanches (per il quale i rossoneri nutrono ancora significative speranze) era comparso anche il profilo del giovanissimo Carney Chukwuemeka: classe 2003, inglese di origini nigeriane nato in Austria, considerato tra i migliori prospetti in assoluto nel ruolo.viste anche le 25 presenze già raccolte in Premier League. Ebbene sarà proprio in Inghilterra che la carriera della mezzala proseguirà: il Chelsea, con un inaspettato colpo di coda, ha anticipato la concorrenza chiudendo la trattativa in tempo brevissimi.

|

Ad

Calciomercato Milan, Sanches è lontanissimo: virata su Chukwuemeka 24/07/2022 A 20:37

|

Una mossa coraggiosa quella dei Blues, che hanno già ottenuto l'autorizzazione dell'Aston Villa a far svolgere domani le visite mediche al ragazzo. Il club di Birmingham percepirà una cifra importante, pari circa a 15 milioni di sterline più bonus. Il giocatore sottoscriverà un contratto di 6 anni con scadenza nel 2028. Con buona pace di Maldini e Massara che ora, aspettando sempre Sanches, torneranno a sfogliare la margherita degli obiettivi.

Maldini: "Sono felice. Ora programmiamo un futuro sempre vincente"

Calciomercato Mertens alla Juve: tra vie del mercato e scenari capovolti, perché sì perché no 8 ORE FA